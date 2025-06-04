- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
79
盈利交易:
72 (91.13%)
亏损交易:
7 (8.86%)
最好交易:
10.22 USD
最差交易:
-19.12 USD
毛利:
186.12 USD (16 503 pips)
毛利亏损:
-66.17 USD (6 237 pips)
最大连续赢利:
39 (113.16 USD)
最大连续盈利:
113.16 USD (39)
夏普比率:
0.48
交易活动:
8.63%
最大入金加载:
3.58%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 小时
采收率:
3.95
长期交易:
76 (96.20%)
短期交易:
3 (3.80%)
利润因子:
2.81
预期回报:
1.52 USD
平均利润:
2.59 USD
平均损失:
-9.45 USD
最大连续失误:
4 (-30.21 USD)
最大连续亏损:
-30.21 USD (4)
每月增长:
2.54%
年度预测:
28.90%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.07 USD
最大值:
30.33 USD (9.91%)
相对跌幅:
结余:
3.81% (19.16 USD)
净值:
11.51% (52.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|AUDSGD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|120
|AUDSGD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|10K
|AUDSGD
|7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.22 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 39
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +113.16 USD
最大连续亏损: -30.21 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5917
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.09 × 183
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.12 × 829
Low-risk, high-discipline strategy •
📈 Target: 10%–30%/month •
✅ Focused on steady growth •
😌 Trade smart, sleep well •
Trading via IC Markets:
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
43%
0
0
USD
USD
505
USD
USD
30
0%
79
91%
9%
2.81
1.52
USD
USD
12%
1:500