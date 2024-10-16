SinyallerBölümler
Moh Heri

FEA Indonesia

Moh Heri
0 inceleme
Güvenilirlik
50 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 25%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 174
Kârla kapanan işlemler:
4 877 (67.98%)
Zararla kapanan işlemler:
2 297 (32.02%)
En iyi işlem:
210.50 USD
En kötü işlem:
-114.51 USD
Brüt kâr:
8 879.80 USD (869 061 pips)
Brüt zarar:
-6 019.36 USD (1 068 104 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (11.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
503.29 USD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
95.14%
Maks. mevduat yükü:
5.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
101
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
2.58
Alış işlemleri:
3 564 (49.68%)
Satış işlemleri:
3 610 (50.32%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
0.40 USD
Ortalama kâr:
1.82 USD
Ortalama zarar:
-2.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-329.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-945.81 USD (14)
Aylık büyüme:
1.52%
Yıllık tahmin:
19.41%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 110.38 USD (8.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.74% (1 106.04 USD)
Varlığa göre:
9.45% (956.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 3497
NZDCAD 1960
AUDNZD 1282
EURUSD 211
GBPJPY 176
AUDCHF 32
BTCUSD 13
USDCAD 1
GBPUSD 1
XAUUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 888
NZDCAD 1.4K
AUDNZD 159
EURUSD 277
GBPJPY 145
AUDCHF 18
BTCUSD -2
USDCAD 0
GBPUSD 0
XAUUSD -5
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -30K
NZDCAD -13K
AUDNZD -12K
EURUSD 4.7K
GBPJPY 8.9K
AUDCHF 1.2K
BTCUSD -159K
USDCAD 11
GBPUSD -22
XAUUSD -453
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +210.50 USD
En kötü işlem: -115 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +11.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -329.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
FusionMarkets-Live 2
0.38 × 8
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
FBS-Real-2
3.27 × 671
14 daha fazla...
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FEA Indonesia
Ayda 30 USD
25%
0
0
USD
30K
USD
50
99%
7 174
67%
95%
1.47
0.40
USD
11%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.