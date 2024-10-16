- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7 174
Kârla kapanan işlemler:
4 877 (67.98%)
Zararla kapanan işlemler:
2 297 (32.02%)
En iyi işlem:
210.50 USD
En kötü işlem:
-114.51 USD
Brüt kâr:
8 879.80 USD (869 061 pips)
Brüt zarar:
-6 019.36 USD (1 068 104 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (11.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
503.29 USD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
95.14%
Maks. mevduat yükü:
5.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
101
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
2.58
Alış işlemleri:
3 564 (49.68%)
Satış işlemleri:
3 610 (50.32%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
0.40 USD
Ortalama kâr:
1.82 USD
Ortalama zarar:
-2.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-329.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-945.81 USD (14)
Aylık büyüme:
1.52%
Yıllık tahmin:
19.41%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 110.38 USD (8.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.74% (1 106.04 USD)
Varlığa göre:
9.45% (956.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3497
|NZDCAD
|1960
|AUDNZD
|1282
|EURUSD
|211
|GBPJPY
|176
|AUDCHF
|32
|BTCUSD
|13
|USDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|XAUUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|888
|NZDCAD
|1.4K
|AUDNZD
|159
|EURUSD
|277
|GBPJPY
|145
|AUDCHF
|18
|BTCUSD
|-2
|USDCAD
|0
|GBPUSD
|0
|XAUUSD
|-5
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-30K
|NZDCAD
|-13K
|AUDNZD
|-12K
|EURUSD
|4.7K
|GBPJPY
|8.9K
|AUDCHF
|1.2K
|BTCUSD
|-159K
|USDCAD
|11
|GBPUSD
|-22
|XAUUSD
|-453
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +210.50 USD
En kötü işlem: -115 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +11.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -329.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
FusionMarkets-Live 2
|0.38 × 8
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
|
FBS-Real-2
|3.27 × 671
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
25%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
50
99%
7 174
67%
95%
1.47
0.40
USD
USD
11%
1:500