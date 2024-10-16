- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8 521
Negociações com lucro:
5 852 (68.67%)
Negociações com perda:
2 669 (31.32%)
Melhor negociação:
210.50 USD
Pior negociação:
-579.49 USD
Lucro bruto:
11 755.90 USD (1 722 073 pips)
Perda bruta:
-12 450.25 USD (1 707 639 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (11.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
503.29 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
95.03%
Depósito máximo carregado:
5.61%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
-0.15
Negociações longas:
4 406 (51.71%)
Negociações curtas:
4 115 (48.29%)
Fator de lucro:
0.94
Valor esperado:
-0.08 USD
Lucro médio:
2.01 USD
Perda média:
-4.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-329.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 238.71 USD (9)
Crescimento mensal:
-15.08%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
857.81 USD
Máximo:
4 781.21 USD (34.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.14% (4 026.91 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.36% (3 845.17 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3638
|NZDCAD
|1960
|AUDNZD
|1282
|GBPJPY
|772
|EURUSD
|516
|AUDCHF
|280
|BTCUSD
|34
|XAUUSD
|28
|GBPUSD
|5
|USDCAD
|3
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|981
|NZDCAD
|1.4K
|AUDNZD
|159
|GBPJPY
|-3.8K
|EURUSD
|312
|AUDCHF
|166
|BTCUSD
|26
|XAUUSD
|107
|GBPUSD
|3
|USDCAD
|1
|USDJPY
|3
|AUDUSD
|-2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|-30K
|NZDCAD
|-13K
|AUDNZD
|-12K
|GBPJPY
|-73K
|EURUSD
|2.6K
|AUDCHF
|-856
|BTCUSD
|128K
|XAUUSD
|11K
|GBPUSD
|-73
|USDCAD
|34
|USDJPY
|529
|AUDUSD
|-94
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +210.50 USD
Pior negociação: -579 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +11.18 USD
Máxima perda consecutiva: -329.33 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
FusionMarkets-Live 2
|0.33 × 9
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live26
|1.09 × 2037
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
