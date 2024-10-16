SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / FEA Indonesia
Moh Heri

FEA Indonesia

Moh Heri
0 comentários
Confiabilidade
66 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 10%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8 521
Negociações com lucro:
5 852 (68.67%)
Negociações com perda:
2 669 (31.32%)
Melhor negociação:
210.50 USD
Pior negociação:
-579.49 USD
Lucro bruto:
11 755.90 USD (1 722 073 pips)
Perda bruta:
-12 450.25 USD (1 707 639 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (11.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
503.29 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
95.03%
Depósito máximo carregado:
5.61%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
-0.15
Negociações longas:
4 406 (51.71%)
Negociações curtas:
4 115 (48.29%)
Fator de lucro:
0.94
Valor esperado:
-0.08 USD
Lucro médio:
2.01 USD
Perda média:
-4.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-329.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 238.71 USD (9)
Crescimento mensal:
-15.08%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
857.81 USD
Máximo:
4 781.21 USD (34.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.14% (4 026.91 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.36% (3 845.17 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 3638
NZDCAD 1960
AUDNZD 1282
GBPJPY 772
EURUSD 516
AUDCHF 280
BTCUSD 34
XAUUSD 28
GBPUSD 5
USDCAD 3
USDJPY 2
AUDUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 981
NZDCAD 1.4K
AUDNZD 159
GBPJPY -3.8K
EURUSD 312
AUDCHF 166
BTCUSD 26
XAUUSD 107
GBPUSD 3
USDCAD 1
USDJPY 3
AUDUSD -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD -30K
NZDCAD -13K
AUDNZD -12K
GBPJPY -73K
EURUSD 2.6K
AUDCHF -856
BTCUSD 128K
XAUUSD 11K
GBPUSD -73
USDCAD 34
USDJPY 529
AUDUSD -94
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +210.50 USD
Pior negociação: -579 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +11.18 USD
Máxima perda consecutiva: -329.33 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
FusionMarkets-Live 2
0.33 × 9
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.09 × 2037
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
RoboForex-Prime
1.69 × 26
28 mais ...
Sem comentários
