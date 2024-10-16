- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8 521
利益トレード:
5 852 (68.67%)
損失トレード:
2 669 (31.32%)
ベストトレード:
210.50 USD
最悪のトレード:
-579.49 USD
総利益:
11 755.90 USD (1 722 073 pips)
総損失:
-12 450.25 USD (1 707 639 pips)
最大連続の勝ち:
34 (11.18 USD)
最大連続利益:
503.29 USD (6)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
95.03%
最大入金額:
5.61%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
-0.15
長いトレード:
4 406 (51.71%)
短いトレード:
4 115 (48.29%)
プロフィットファクター:
0.94
期待されたペイオフ:
-0.08 USD
平均利益:
2.01 USD
平均損失:
-4.66 USD
最大連続の負け:
20 (-329.33 USD)
最大連続損失:
-3 238.71 USD (9)
月間成長:
-15.08%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
857.81 USD
最大の:
4 781.21 USD (34.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.14% (4 026.91 USD)
エクイティによる:
12.36% (3 845.17 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3638
|NZDCAD
|1960
|AUDNZD
|1282
|GBPJPY
|772
|EURUSD
|516
|AUDCHF
|280
|BTCUSD
|34
|XAUUSD
|28
|GBPUSD
|5
|USDCAD
|3
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|981
|NZDCAD
|1.4K
|AUDNZD
|159
|GBPJPY
|-3.8K
|EURUSD
|312
|AUDCHF
|166
|BTCUSD
|26
|XAUUSD
|107
|GBPUSD
|3
|USDCAD
|1
|USDJPY
|3
|AUDUSD
|-2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|-30K
|NZDCAD
|-13K
|AUDNZD
|-12K
|GBPJPY
|-73K
|EURUSD
|2.6K
|AUDCHF
|-856
|BTCUSD
|128K
|XAUUSD
|11K
|GBPUSD
|-73
|USDCAD
|34
|USDJPY
|529
|AUDUSD
|-94
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +210.50 USD
最悪のトレード: -579 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +11.18 USD
最大連続損失: -329.33 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
FusionMarkets-Live 2
|0.33 × 9
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live26
|1.09 × 2037
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
10%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
66
98%
8 521
68%
95%
0.94
-0.08
USD
USD
18%
1:500