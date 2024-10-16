シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FEA Indonesia
Moh Heri

FEA Indonesia

Moh Heri
レビュー0件
信頼性
66週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 10%
Headway-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8 521
利益トレード:
5 852 (68.67%)
損失トレード:
2 669 (31.32%)
ベストトレード:
210.50 USD
最悪のトレード:
-579.49 USD
総利益:
11 755.90 USD (1 722 073 pips)
総損失:
-12 450.25 USD (1 707 639 pips)
最大連続の勝ち:
34 (11.18 USD)
最大連続利益:
503.29 USD (6)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
95.03%
最大入金額:
5.61%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
-0.15
長いトレード:
4 406 (51.71%)
短いトレード:
4 115 (48.29%)
プロフィットファクター:
0.94
期待されたペイオフ:
-0.08 USD
平均利益:
2.01 USD
平均損失:
-4.66 USD
最大連続の負け:
20 (-329.33 USD)
最大連続損失:
-3 238.71 USD (9)
月間成長:
-15.08%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
857.81 USD
最大の:
4 781.21 USD (34.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.14% (4 026.91 USD)
エクイティによる:
12.36% (3 845.17 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 3638
NZDCAD 1960
AUDNZD 1282
GBPJPY 772
EURUSD 516
AUDCHF 280
BTCUSD 34
XAUUSD 28
GBPUSD 5
USDCAD 3
USDJPY 2
AUDUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 981
NZDCAD 1.4K
AUDNZD 159
GBPJPY -3.8K
EURUSD 312
AUDCHF 166
BTCUSD 26
XAUUSD 107
GBPUSD 3
USDCAD 1
USDJPY 3
AUDUSD -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD -30K
NZDCAD -13K
AUDNZD -12K
GBPJPY -73K
EURUSD 2.6K
AUDCHF -856
BTCUSD 128K
XAUUSD 11K
GBPUSD -73
USDCAD 34
USDJPY 529
AUDUSD -94
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +210.50 USD
最悪のトレード: -579 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +11.18 USD
最大連続損失: -329.33 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
FusionMarkets-Live 2
0.33 × 9
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.09 × 2037
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
RoboForex-Prime
1.69 × 26
28 より多く...
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
FEA Indonesia
30 USD/月
10%
0
0
USD
5.4K
USD
66
98%
8 521
68%
95%
0.94
-0.08
USD
18%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください