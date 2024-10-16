SeñalesSecciones
FEA Indonesia
Moh Heri

FEA Indonesia

Moh Heri
0 comentarios
Fiabilidad
66 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 10%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8 521
Transacciones Rentables:
5 852 (68.67%)
Transacciones Irrentables:
2 669 (31.32%)
Mejor transacción:
210.50 USD
Peor transacción:
-579.49 USD
Beneficio Bruto:
11 755.90 USD (1 722 073 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 450.25 USD (1 707 639 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (11.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
503.29 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
95.03%
Carga máxima del depósito:
5.61%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
-0.15
Transacciones Largas:
4 406 (51.71%)
Transacciones Cortas:
4 115 (48.29%)
Factor de Beneficio:
0.94
Beneficio Esperado:
-0.08 USD
Beneficio medio:
2.01 USD
Pérdidas medias:
-4.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-329.33 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 238.71 USD (9)
Crecimiento al mes:
-15.08%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
857.81 USD
Máxima:
4 781.21 USD (34.34%)
Reducción relativa:
De balance:
18.14% (4 026.91 USD)
De fondos:
12.36% (3 845.17 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 3638
NZDCAD 1960
AUDNZD 1282
GBPJPY 772
EURUSD 516
AUDCHF 280
BTCUSD 34
XAUUSD 28
GBPUSD 5
USDCAD 3
USDJPY 2
AUDUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 981
NZDCAD 1.4K
AUDNZD 159
GBPJPY -3.8K
EURUSD 312
AUDCHF 166
BTCUSD 26
XAUUSD 107
GBPUSD 3
USDCAD 1
USDJPY 3
AUDUSD -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD -30K
NZDCAD -13K
AUDNZD -12K
GBPJPY -73K
EURUSD 2.6K
AUDCHF -856
BTCUSD 128K
XAUUSD 11K
GBPUSD -73
USDCAD 34
USDJPY 529
AUDUSD -94
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +210.50 USD
Peor transacción: -579 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +11.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -329.33 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
FusionMarkets-Live 2
0.33 × 9
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.09 × 2036
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
RoboForex-Prime
1.69 × 26
otros 28...
