Moh Heri

FEA Indonesia

Moh Heri
0 리뷰
안정성
66
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 10%
Headway-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
8 521
이익 거래:
5 852 (68.67%)
손실 거래:
2 669 (31.32%)
최고의 거래:
210.50 USD
최악의 거래:
-579.49 USD
총 수익:
11 755.90 USD (1 722 073 pips)
총 손실:
-12 450.25 USD (1 707 639 pips)
연속 최대 이익:
34 (11.18 USD)
연속 최대 이익:
503.29 USD (6)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
95.03%
최대 입금량:
5.61%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
-0.15
롱(주식매수):
4 406 (51.71%)
숏(주식차입매도):
4 115 (48.29%)
수익 요인:
0.94
기대수익:
-0.08 USD
평균 이익:
2.01 USD
평균 손실:
-4.66 USD
연속 최대 손실:
20 (-329.33 USD)
연속 최대 손실:
-3 238.71 USD (9)
월별 성장률:
-15.08%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
857.81 USD
최대한의:
4 781.21 USD (34.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.14% (4 026.91 USD)
자본금별:
12.36% (3 845.17 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 3638
NZDCAD 1960
AUDNZD 1282
GBPJPY 772
EURUSD 516
AUDCHF 280
BTCUSD 34
XAUUSD 28
GBPUSD 5
USDCAD 3
USDJPY 2
AUDUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 981
NZDCAD 1.4K
AUDNZD 159
GBPJPY -3.8K
EURUSD 312
AUDCHF 166
BTCUSD 26
XAUUSD 107
GBPUSD 3
USDCAD 1
USDJPY 3
AUDUSD -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD -30K
NZDCAD -13K
AUDNZD -12K
GBPJPY -73K
EURUSD 2.6K
AUDCHF -856
BTCUSD 128K
XAUUSD 11K
GBPUSD -73
USDCAD 34
USDJPY 529
AUDUSD -94
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +210.50 USD
최악의 거래: -579 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +11.18 USD
연속 최대 손실: -329.33 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
FusionMarkets-Live 2
0.33 × 9
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.09 × 2037
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
RoboForex-Prime
1.69 × 26
28 더...
리뷰 없음
