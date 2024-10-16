- 자본
- 축소
트레이드:
8 521
이익 거래:
5 852 (68.67%)
손실 거래:
2 669 (31.32%)
최고의 거래:
210.50 USD
최악의 거래:
-579.49 USD
총 수익:
11 755.90 USD (1 722 073 pips)
총 손실:
-12 450.25 USD (1 707 639 pips)
연속 최대 이익:
34 (11.18 USD)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
95.03%
최대 입금량:
5.61%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
-0.15
롱(주식매수):
4 406 (51.71%)
숏(주식차입매도):
4 115 (48.29%)
수익 요인:
0.94
기대수익:
-0.08 USD
평균 이익:
2.01 USD
평균 손실:
-4.66 USD
연속 최대 손실:
20 (-329.33 USD)
연속 최대 손실:
-3 238.71 USD (9)
월별 성장률:
-15.08%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
857.81 USD
최대한의:
4 781.21 USD (34.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.14% (4 026.91 USD)
자본금별:
12.36% (3 845.17 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3638
|NZDCAD
|1960
|AUDNZD
|1282
|GBPJPY
|772
|EURUSD
|516
|AUDCHF
|280
|BTCUSD
|34
|XAUUSD
|28
|GBPUSD
|5
|USDCAD
|3
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|981
|NZDCAD
|1.4K
|AUDNZD
|159
|GBPJPY
|-3.8K
|EURUSD
|312
|AUDCHF
|166
|BTCUSD
|26
|XAUUSD
|107
|GBPUSD
|3
|USDCAD
|1
|USDJPY
|3
|AUDUSD
|-2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|-30K
|NZDCAD
|-13K
|AUDNZD
|-12K
|GBPJPY
|-73K
|EURUSD
|2.6K
|AUDCHF
|-856
|BTCUSD
|128K
|XAUUSD
|11K
|GBPUSD
|-73
|USDCAD
|34
|USDJPY
|529
|AUDUSD
|-94
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +210.50 USD
최악의 거래: -579 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +11.18 USD
연속 최대 손실: -329.33 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
FusionMarkets-Live 2
|0.33 × 9
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live26
|1.09 × 2037
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
