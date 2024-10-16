SegnaliSezioni
Moh Heri

FEA Indonesia

Moh Heri
0 recensioni
Affidabilità
50 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 25%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 174
Profit Trade:
4 877 (67.98%)
Loss Trade:
2 297 (32.02%)
Best Trade:
210.50 USD
Worst Trade:
-114.51 USD
Profitto lordo:
8 879.80 USD (869 061 pips)
Perdita lorda:
-6 019.36 USD (1 068 104 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (11.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
503.29 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
95.14%
Massimo carico di deposito:
5.61%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
101
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
2.58
Long Trade:
3 564 (49.68%)
Short Trade:
3 610 (50.32%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
0.40 USD
Profitto medio:
1.82 USD
Perdita media:
-2.62 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-329.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-945.81 USD (14)
Crescita mensile:
1.55%
Previsione annuale:
19.41%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 110.38 USD (8.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.74% (1 106.04 USD)
Per equità:
9.45% (956.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 3497
NZDCAD 1960
AUDNZD 1282
EURUSD 211
GBPJPY 176
AUDCHF 32
BTCUSD 13
USDCAD 1
GBPUSD 1
XAUUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 888
NZDCAD 1.4K
AUDNZD 159
EURUSD 277
GBPJPY 145
AUDCHF 18
BTCUSD -2
USDCAD 0
GBPUSD 0
XAUUSD -5
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -30K
NZDCAD -13K
AUDNZD -12K
EURUSD 4.7K
GBPJPY 8.9K
AUDCHF 1.2K
BTCUSD -159K
USDCAD 11
GBPUSD -22
XAUUSD -453
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +210.50 USD
Worst Trade: -115 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +11.18 USD
Massima perdita consecutiva: -329.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
FusionMarkets-Live 2
0.38 × 8
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
FBS-Real-2
3.27 × 671
Non ci sono recensioni
2025.09.25 10:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 08:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 17:12
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.13 08:14
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.06.30 19:55
No swaps are charged on the signal account
2025.05.19 19:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 11:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 08:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 09:05
No swaps are charged
2025.05.14 09:05
No swaps are charged
2025.05.13 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 04:31
No swaps are charged on the signal account
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.