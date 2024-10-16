- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7 174
Profit Trade:
4 877 (67.98%)
Loss Trade:
2 297 (32.02%)
Best Trade:
210.50 USD
Worst Trade:
-114.51 USD
Profitto lordo:
8 879.80 USD (869 061 pips)
Perdita lorda:
-6 019.36 USD (1 068 104 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (11.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
503.29 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
95.14%
Massimo carico di deposito:
5.61%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
101
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
2.58
Long Trade:
3 564 (49.68%)
Short Trade:
3 610 (50.32%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
0.40 USD
Profitto medio:
1.82 USD
Perdita media:
-2.62 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-329.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-945.81 USD (14)
Crescita mensile:
1.55%
Previsione annuale:
19.41%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 110.38 USD (8.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.74% (1 106.04 USD)
Per equità:
9.45% (956.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3497
|NZDCAD
|1960
|AUDNZD
|1282
|EURUSD
|211
|GBPJPY
|176
|AUDCHF
|32
|BTCUSD
|13
|USDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|XAUUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|888
|NZDCAD
|1.4K
|AUDNZD
|159
|EURUSD
|277
|GBPJPY
|145
|AUDCHF
|18
|BTCUSD
|-2
|USDCAD
|0
|GBPUSD
|0
|XAUUSD
|-5
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-30K
|NZDCAD
|-13K
|AUDNZD
|-12K
|EURUSD
|4.7K
|GBPJPY
|8.9K
|AUDCHF
|1.2K
|BTCUSD
|-159K
|USDCAD
|11
|GBPUSD
|-22
|XAUUSD
|-453
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +210.50 USD
Worst Trade: -115 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +11.18 USD
Massima perdita consecutiva: -329.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
FusionMarkets-Live 2
|0.38 × 8
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
|
FBS-Real-2
|3.27 × 671
