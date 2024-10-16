信号部分
信号 / MetaTrader 4 / FEA Indonesia
Moh Heri

FEA Indonesia

Moh Heri
0条评论
可靠性
66
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 10%
Headway-Real
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8 521
盈利交易:
5 852 (68.67%)
亏损交易:
2 669 (31.32%)
最好交易:
210.50 USD
最差交易:
-579.49 USD
毛利:
11 755.90 USD (1 722 073 pips)
毛利亏损:
-12 450.25 USD (1 707 639 pips)
最大连续赢利:
34 (11.18 USD)
最大连续盈利:
503.29 USD (6)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
95.03%
最大入金加载:
5.61%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
22 小时
采收率:
-0.15
长期交易:
4 406 (51.71%)
短期交易:
4 115 (48.29%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-0.08 USD
平均利润:
2.01 USD
平均损失:
-4.66 USD
最大连续失误:
20 (-329.33 USD)
最大连续亏损:
-3 238.71 USD (9)
每月增长:
-15.08%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
857.81 USD
最大值:
4 781.21 USD (34.34%)
相对跌幅:
结余:
18.14% (4 026.91 USD)
净值:
12.36% (3 845.17 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 3638
NZDCAD 1960
AUDNZD 1282
GBPJPY 772
EURUSD 516
AUDCHF 280
BTCUSD 34
XAUUSD 28
GBPUSD 5
USDCAD 3
USDJPY 2
AUDUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 981
NZDCAD 1.4K
AUDNZD 159
GBPJPY -3.8K
EURUSD 312
AUDCHF 166
BTCUSD 26
XAUUSD 107
GBPUSD 3
USDCAD 1
USDJPY 3
AUDUSD -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD -30K
NZDCAD -13K
AUDNZD -12K
GBPJPY -73K
EURUSD 2.6K
AUDCHF -856
BTCUSD 128K
XAUUSD 11K
GBPUSD -73
USDCAD 34
USDJPY 529
AUDUSD -94
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +210.50 USD
最差交易: -579 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +11.18 USD
最大连续亏损: -329.33 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
FusionMarkets-Live 2
0.33 × 9
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.09 × 2037
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
RoboForex-Prime
1.69 × 26
28 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.22 09:35
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 2.07% of days out of 434 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 21:58
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.17 18:52
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 07:27
No swaps are charged
2025.10.16 07:27
No swaps are charged
2025.10.13 02:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.10.03 17:27
No swaps are charged on the signal account
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.09.25 10:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 08:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
FEA Indonesia
每月30 USD
10%
0
0
USD
5.4K
USD
66
98%
8 521
68%
95%
0.94
-0.08
USD
18%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载