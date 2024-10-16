- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8 521
盈利交易:
5 852 (68.67%)
亏损交易:
2 669 (31.32%)
最好交易:
210.50 USD
最差交易:
-579.49 USD
毛利:
11 755.90 USD (1 722 073 pips)
毛利亏损:
-12 450.25 USD (1 707 639 pips)
最大连续赢利:
34 (11.18 USD)
最大连续盈利:
503.29 USD (6)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
95.03%
最大入金加载:
5.61%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
22 小时
采收率:
-0.15
长期交易:
4 406 (51.71%)
短期交易:
4 115 (48.29%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-0.08 USD
平均利润:
2.01 USD
平均损失:
-4.66 USD
最大连续失误:
20 (-329.33 USD)
最大连续亏损:
-3 238.71 USD (9)
每月增长:
-15.08%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
857.81 USD
最大值:
4 781.21 USD (34.34%)
相对跌幅:
结余:
18.14% (4 026.91 USD)
净值:
12.36% (3 845.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3638
|NZDCAD
|1960
|AUDNZD
|1282
|GBPJPY
|772
|EURUSD
|516
|AUDCHF
|280
|BTCUSD
|34
|XAUUSD
|28
|GBPUSD
|5
|USDCAD
|3
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|981
|NZDCAD
|1.4K
|AUDNZD
|159
|GBPJPY
|-3.8K
|EURUSD
|312
|AUDCHF
|166
|BTCUSD
|26
|XAUUSD
|107
|GBPUSD
|3
|USDCAD
|1
|USDJPY
|3
|AUDUSD
|-2
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|-30K
|NZDCAD
|-13K
|AUDNZD
|-12K
|GBPJPY
|-73K
|EURUSD
|2.6K
|AUDCHF
|-856
|BTCUSD
|128K
|XAUUSD
|11K
|GBPUSD
|-73
|USDCAD
|34
|USDJPY
|529
|AUDUSD
|-94
- 入金加载
- 提取
最好交易: +210.50 USD
最差交易: -579 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +11.18 USD
最大连续亏损: -329.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
