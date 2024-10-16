SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / FEA Indonesia
Moh Heri

FEA Indonesia

Moh Heri
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
66 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 10%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
8 521
Gewinntrades:
5 852 (68.67%)
Verlusttrades:
2 669 (31.32%)
Bester Trade:
210.50 USD
Schlechtester Trade:
-579.49 USD
Bruttoprofit:
11 755.90 USD (1 722 073 pips)
Bruttoverlust:
-12 450.25 USD (1 707 639 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (11.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
503.29 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
95.03%
Max deposit load:
5.61%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.15
Long-Positionen:
4 406 (51.71%)
Short-Positionen:
4 115 (48.29%)
Profit-Faktor:
0.94
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-329.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 238.71 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-15.08%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
857.81 USD
Maximaler:
4 781.21 USD (34.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.14% (4 026.91 USD)
Kapital:
12.36% (3 845.17 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 3638
NZDCAD 1960
AUDNZD 1282
GBPJPY 772
EURUSD 516
AUDCHF 280
BTCUSD 34
XAUUSD 28
GBPUSD 5
USDCAD 3
USDJPY 2
AUDUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 981
NZDCAD 1.4K
AUDNZD 159
GBPJPY -3.8K
EURUSD 312
AUDCHF 166
BTCUSD 26
XAUUSD 107
GBPUSD 3
USDCAD 1
USDJPY 3
AUDUSD -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD -30K
NZDCAD -13K
AUDNZD -12K
GBPJPY -73K
EURUSD 2.6K
AUDCHF -856
BTCUSD 128K
XAUUSD 11K
GBPUSD -73
USDCAD 34
USDJPY 529
AUDUSD -94
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +210.50 USD
Schlechtester Trade: -579 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -329.33 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
FusionMarkets-Live 2
0.33 × 9
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.09 × 2037
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
RoboForex-Prime
1.69 × 26
noch 28 ...
