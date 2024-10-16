- Прирост
Всего трейдов:
8 521
Прибыльных трейдов:
5 852 (68.67%)
Убыточных трейдов:
2 669 (31.32%)
Лучший трейд:
210.50 USD
Худший трейд:
-579.49 USD
Общая прибыль:
11 755.90 USD (1 722 073 pips)
Общий убыток:
-12 450.25 USD (1 707 639 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (11.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
503.29 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
95.03%
Макс. загрузка депозита:
5.61%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
-0.15
Длинных трейдов:
4 406 (51.71%)
Коротких трейдов:
4 115 (48.29%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.08 USD
Средняя прибыль:
2.01 USD
Средний убыток:
-4.66 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-329.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 238.71 USD (9)
Прирост в месяц:
-15.08%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
857.81 USD
Максимальная:
4 781.21 USD (34.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.14% (4 026.91 USD)
По эквити:
12.36% (3 845.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3638
|NZDCAD
|1960
|AUDNZD
|1282
|GBPJPY
|772
|EURUSD
|516
|AUDCHF
|280
|BTCUSD
|34
|XAUUSD
|28
|GBPUSD
|5
|USDCAD
|3
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|981
|NZDCAD
|1.4K
|AUDNZD
|159
|GBPJPY
|-3.8K
|EURUSD
|312
|AUDCHF
|166
|BTCUSD
|26
|XAUUSD
|107
|GBPUSD
|3
|USDCAD
|1
|USDJPY
|3
|AUDUSD
|-2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|-30K
|NZDCAD
|-13K
|AUDNZD
|-12K
|GBPJPY
|-73K
|EURUSD
|2.6K
|AUDCHF
|-856
|BTCUSD
|128K
|XAUUSD
|11K
|GBPUSD
|-73
|USDCAD
|34
|USDJPY
|529
|AUDUSD
|-94
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +210.50 USD
Худший трейд: -579 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +11.18 USD
Макс. убыток в серии: -329.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
ICMarketsSC-Live10
|
|0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
|
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
|
|0.00 × 20
Coinexx-Live
|
|0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
|
|0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
|
|0.02 × 207
FBS-Real-12
|
|0.28 × 94
FusionMarkets-Live 2
|
|0.36 × 78
Coinexx-Demo
|
|0.74 × 38
ECMarkets-Live02
|
|1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
|
|1.09 × 2037
RoboForex-ProCent-3
|
|1.42 × 33
RoboForex-Prime
еще 28...
