СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FEA Indonesia
Moh Heri

FEA Indonesia

Moh Heri
0 отзывов
Надежность
66 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 10%
Headway-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8 521
Прибыльных трейдов:
5 852 (68.67%)
Убыточных трейдов:
2 669 (31.32%)
Лучший трейд:
210.50 USD
Худший трейд:
-579.49 USD
Общая прибыль:
11 755.90 USD (1 722 073 pips)
Общий убыток:
-12 450.25 USD (1 707 639 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (11.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
503.29 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
95.03%
Макс. загрузка депозита:
5.61%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
-0.15
Длинных трейдов:
4 406 (51.71%)
Коротких трейдов:
4 115 (48.29%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.08 USD
Средняя прибыль:
2.01 USD
Средний убыток:
-4.66 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-329.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 238.71 USD (9)
Прирост в месяц:
-15.08%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
857.81 USD
Максимальная:
4 781.21 USD (34.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.14% (4 026.91 USD)
По эквити:
12.36% (3 845.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 3638
NZDCAD 1960
AUDNZD 1282
GBPJPY 772
EURUSD 516
AUDCHF 280
BTCUSD 34
XAUUSD 28
GBPUSD 5
USDCAD 3
USDJPY 2
AUDUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 981
NZDCAD 1.4K
AUDNZD 159
GBPJPY -3.8K
EURUSD 312
AUDCHF 166
BTCUSD 26
XAUUSD 107
GBPUSD 3
USDCAD 1
USDJPY 3
AUDUSD -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD -30K
NZDCAD -13K
AUDNZD -12K
GBPJPY -73K
EURUSD 2.6K
AUDCHF -856
BTCUSD 128K
XAUUSD 11K
GBPUSD -73
USDCAD 34
USDJPY 529
AUDUSD -94
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +210.50 USD
Худший трейд: -579 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +11.18 USD
Макс. убыток в серии: -329.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
FusionMarkets-Live 2
0.33 × 9
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.09 × 2037
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
RoboForex-Prime
1.69 × 26
еще 28...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.22 09:35
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 2.07% of days out of 434 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 21:58
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.17 18:52
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 07:27
No swaps are charged
2025.10.16 07:27
No swaps are charged
2025.10.13 02:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.10.03 17:27
No swaps are charged on the signal account
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.09.25 10:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 08:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FEA Indonesia
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
5.4K
USD
66
98%
8 521
68%
95%
0.94
-0.08
USD
18%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.