Moh Heri

FEA Indonesia

Moh Heri
0 avis
Fiabilité
50 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 25%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 168
Bénéfice trades:
4 874 (67.99%)
Perte trades:
2 294 (32.00%)
Meilleure transaction:
210.50 USD
Pire transaction:
-114.51 USD
Bénéfice brut:
8 867.71 USD (868 563 pips)
Perte brute:
-6 012.56 USD (1 067 410 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (11.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
503.29 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
95.14%
Charge de dépôt maximale:
5.61%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
105
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
2.57
Longs trades:
3 558 (49.64%)
Courts trades:
3 610 (50.36%)
Facteur de profit:
1.47
Rendement attendu:
0.40 USD
Bénéfice moyen:
1.82 USD
Perte moyenne:
-2.62 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-329.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-945.81 USD (14)
Croissance mensuelle:
1.59%
Prévision annuelle:
19.43%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 110.38 USD (8.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.74% (1 106.04 USD)
Par fonds propres:
9.45% (956.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 3493
NZDCAD 1960
AUDNZD 1282
EURUSD 211
GBPJPY 174
AUDCHF 32
BTCUSD 13
USDCAD 1
GBPUSD 1
XAUUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 884
NZDCAD 1.4K
AUDNZD 159
EURUSD 277
GBPJPY 144
AUDCHF 18
BTCUSD -2
USDCAD 0
GBPUSD 0
XAUUSD -5
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD -30K
NZDCAD -13K
AUDNZD -12K
EURUSD 4.7K
GBPJPY 8.7K
AUDCHF 1.2K
BTCUSD -159K
USDCAD 11
GBPUSD -22
XAUUSD -453
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +210.50 USD
Pire transaction: -115 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +11.18 USD
Perte consécutive maximale: -329.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
FusionMarkets-Live 2
0.38 × 8
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
FBS-Real-2
3.27 × 671
14 plus...
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FEA Indonesia
30 USD par mois
25%
0
0
USD
30K
USD
50
99%
7 168
67%
95%
1.47
0.40
USD
11%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.