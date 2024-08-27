SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BREAKOUT SnR
Iyan Sauri

BREAKOUT SnR

Iyan Sauri
0 inceleme
Güvenilirlik
57 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 150%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
323
Kârla kapanan işlemler:
269 (83.28%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (16.72%)
En iyi işlem:
57.30 USD
En kötü işlem:
-278.20 USD
Brüt kâr:
3 673.46 USD (41 728 pips)
Brüt zarar:
-2 310.35 USD (24 719 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (388.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
388.40 USD (33)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
2.35%
Maks. mevduat yükü:
21.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
57 dakika
Düzelme faktörü:
1.63
Alış işlemleri:
195 (60.37%)
Satış işlemleri:
128 (39.63%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
4.22 USD
Ortalama kâr:
13.66 USD
Ortalama zarar:
-42.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-518.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-518.60 USD (3)
Aylık büyüme:
26.13%
Yıllık tahmin:
317.10%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.80 USD
Maksimum:
836.70 USD (28.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
58.08% (733.55 USD)
Varlığa göre:
36.52% (431.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 323
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 1.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 17K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +57.30 USD
En kötü işlem: -278 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +388.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -518.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Uzman Danışman ticaret yöntemi, destek ve direnç üzerine açık ticaret tabanı, günde% 1 hedef, ideal sermaye 1000 $ açık ticaret 0.10 lot.
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bana ulaşın whatsapp +6282258974682
İnceleme yok
2025.03.27 10:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.03 11:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.26 15:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.20 12:56
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.23% of days out of 179 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.20 12:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.02 11:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.04 11:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.26 11:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.30 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.27 17:44
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2024.08.27 17:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.08.27 17:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
