Segnali / MetaTrader 4 / BREAKOUT SnR
Iyan Sauri

BREAKOUT SnR

Iyan Sauri
0 recensioni
Affidabilità
57 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 150%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
323
Profit Trade:
269 (83.28%)
Loss Trade:
54 (16.72%)
Best Trade:
57.30 USD
Worst Trade:
-278.20 USD
Profitto lordo:
3 673.46 USD (41 728 pips)
Perdita lorda:
-2 310.35 USD (24 719 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (388.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
388.40 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
2.35%
Massimo carico di deposito:
21.75%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
1.63
Long Trade:
195 (60.37%)
Short Trade:
128 (39.63%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
4.22 USD
Profitto medio:
13.66 USD
Perdita media:
-42.78 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-518.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-518.60 USD (3)
Crescita mensile:
26.13%
Previsione annuale:
317.10%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.80 USD
Massimale:
836.70 USD (28.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
58.08% (733.55 USD)
Per equità:
36.52% (431.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 323
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 1.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 17K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +57.30 USD
Worst Trade: -278 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +388.40 USD
Massima perdita consecutiva: -518.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Metodo di trading di Expert Advisor aprire il commercio sulla base di supporto e resistenza, obiettivo 1% al giorno, capitale ideale $ 1000 aprire il commercio 0,10 lotto.
Se avete domande, si prega di contattare me whatsapp +6282258974682
Non ci sono recensioni
2025.03.27 10:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.03 11:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.26 15:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.20 12:56
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.23% of days out of 179 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.20 12:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.02 11:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.04 11:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.26 11:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.30 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.27 17:44
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2024.08.27 17:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.08.27 17:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.