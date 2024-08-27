- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
323
Bénéfice trades:
269 (83.28%)
Perte trades:
54 (16.72%)
Meilleure transaction:
57.30 USD
Pire transaction:
-278.20 USD
Bénéfice brut:
3 673.46 USD (41 728 pips)
Perte brute:
-2 310.35 USD (24 719 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (388.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
388.40 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
2.35%
Charge de dépôt maximale:
21.75%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
57 minutes
Facteur de récupération:
1.63
Longs trades:
195 (60.37%)
Courts trades:
128 (39.63%)
Facteur de profit:
1.59
Rendement attendu:
4.22 USD
Bénéfice moyen:
13.66 USD
Perte moyenne:
-42.78 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-518.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-518.60 USD (3)
Croissance mensuelle:
-16.83%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
21.80 USD
Maximal:
836.70 USD (28.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
58.08% (733.55 USD)
Par fonds propres:
36.52% (431.60 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|323
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|17K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +57.30 USD
Pire transaction: -278 USD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +388.40 USD
Perte consécutive maximale: -518.60 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MonetaMarkets-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Expert Advisor trading method open trade base on support & resistance, target 1% per day, ideal capital $1000 open trade 0.10 lot.
Si vous avez des questions, veuillez me contacter par whatsapp +6282258974682
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
150%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
57
100%
323
83%
2%
1.59
4.22
USD
USD
58%
1:500