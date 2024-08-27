シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / BREAKOUT SnR
Iyan Sauri

BREAKOUT SnR

Iyan Sauri
レビュー0件
信頼性
70週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 228%
MonetaMarkets-Live01
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
411
利益トレード:
331 (80.53%)
損失トレード:
80 (19.46%)
ベストトレード:
219.90 USD
最悪のトレード:
-278.20 USD
総利益:
4 783.90 USD (70 607 pips)
総損失:
-3 061.87 USD (34 788 pips)
最大連続の勝ち:
33 (388.40 USD)
最大連続利益:
388.40 USD (33)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
2.35%
最大入金額:
35.18%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
60 分
リカバリーファクター:
2.06
長いトレード:
262 (63.75%)
短いトレード:
149 (36.25%)
プロフィットファクター:
1.56
期待されたペイオフ:
4.19 USD
平均利益:
14.45 USD
平均損失:
-38.27 USD
最大連続の負け:
5 (-449.18 USD)
最大連続損失:
-518.60 USD (3)
月間成長:
-13.85%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.80 USD
最大の:
836.70 USD (28.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
58.08% (733.55 USD)
エクイティによる:
36.52% (431.60 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 411
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ 1.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +219.90 USD
最悪のトレード: -278 USD
最大連続の勝ち: 33
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +388.40 USD
最大連続損失: -449.18 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MonetaMarkets-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Expert Advisorの取引方法は、サポート＆レジスタンスにオープン取引ベース、ターゲット1日あたり1％、理想的な資本$ 1000オープン取引0.10ロット。
ご質問がある場合は、私に連絡してくださいwhatsapp +6282258974682
レビューなし
2025.03.27 10:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.03 11:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.26 15:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.20 12:56
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.23% of days out of 179 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.20 12:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.02 11:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.04 11:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.26 11:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.30 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.27 17:44
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2024.08.27 17:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.08.27 17:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
BREAKOUT SnR
30 USD/月
228%
0
0
USD
1.5K
USD
70
100%
411
80%
2%
1.56
4.19
USD
58%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください