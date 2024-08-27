- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
411
利益トレード:
331 (80.53%)
損失トレード:
80 (19.46%)
ベストトレード:
219.90 USD
最悪のトレード:
-278.20 USD
総利益:
4 783.90 USD (70 607 pips)
総損失:
-3 061.87 USD (34 788 pips)
最大連続の勝ち:
33 (388.40 USD)
最大連続利益:
388.40 USD (33)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
2.35%
最大入金額:
35.18%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
60 分
リカバリーファクター:
2.06
長いトレード:
262 (63.75%)
短いトレード:
149 (36.25%)
プロフィットファクター:
1.56
期待されたペイオフ:
4.19 USD
平均利益:
14.45 USD
平均損失:
-38.27 USD
最大連続の負け:
5 (-449.18 USD)
最大連続損失:
-518.60 USD (3)
月間成長:
-13.85%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.80 USD
最大の:
836.70 USD (28.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
58.08% (733.55 USD)
エクイティによる:
36.52% (431.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|411
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|1.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|36K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +219.90 USD
最悪のトレード: -278 USD
最大連続の勝ち: 33
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +388.40 USD
最大連続損失: -449.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MonetaMarkets-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Expert Advisorの取引方法は、サポート＆レジスタンスにオープン取引ベース、ターゲット1日あたり1％、理想的な資本$ 1000オープン取引0.10ロット。
ご質問がある場合は、私に連絡してくださいwhatsapp +6282258974682
レビューなし
