- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
408
Прибыльных трейдов:
328 (80.39%)
Убыточных трейдов:
80 (19.61%)
Лучший трейд:
219.90 USD
Худший трейд:
-278.20 USD
Общая прибыль:
4 763.99 USD (68 599 pips)
Общий убыток:
-3 061.87 USD (34 788 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (388.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
388.40 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
2.35%
Макс. загрузка депозита:
35.18%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
59 минут
Фактор восстановления:
2.03
Длинных трейдов:
259 (63.48%)
Коротких трейдов:
149 (36.52%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
4.17 USD
Средняя прибыль:
14.52 USD
Средний убыток:
-38.27 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-449.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-518.60 USD (3)
Прирост в месяц:
-14.90%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.80 USD
Максимальная:
836.70 USD (28.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.08% (733.55 USD)
По эквити:
36.52% (431.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|408
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|1.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|34K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +219.90 USD
Худший трейд: -278 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +388.40 USD
Макс. убыток в серии: -449.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MonetaMarkets-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Торговый метод эксперта - открытая торговля по поддержке и сопротивлению, цель 1% в день, идеальный капитал $1000, открытая торговля 0.10 лота.
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь со мной Whatsapp +6282258974682
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
223%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
70
100%
408
80%
2%
1.55
4.17
USD
USD
58%
1:500