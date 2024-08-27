СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / BREAKOUT SnR
Iyan Sauri

BREAKOUT SnR

Iyan Sauri
0 отзывов
Надежность
70 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 223%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
408
Прибыльных трейдов:
328 (80.39%)
Убыточных трейдов:
80 (19.61%)
Лучший трейд:
219.90 USD
Худший трейд:
-278.20 USD
Общая прибыль:
4 763.99 USD (68 599 pips)
Общий убыток:
-3 061.87 USD (34 788 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (388.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
388.40 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
2.35%
Макс. загрузка депозита:
35.18%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
59 минут
Фактор восстановления:
2.03
Длинных трейдов:
259 (63.48%)
Коротких трейдов:
149 (36.52%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
4.17 USD
Средняя прибыль:
14.52 USD
Средний убыток:
-38.27 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-449.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-518.60 USD (3)
Прирост в месяц:
-14.90%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.80 USD
Максимальная:
836.70 USD (28.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.08% (733.55 USD)
По эквити:
36.52% (431.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 408
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 1.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 34K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +219.90 USD
Худший трейд: -278 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +388.40 USD
Макс. убыток в серии: -449.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MonetaMarkets-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Торговый метод эксперта - открытая торговля по поддержке и сопротивлению, цель 1% в день, идеальный капитал $1000, открытая торговля 0.10 лота.
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь со мной Whatsapp +6282258974682
Нет отзывов
2025.03.27 10:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.03 11:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.26 15:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.20 12:56
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.23% of days out of 179 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.20 12:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.02 11:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.04 11:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.26 11:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.30 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.27 17:44
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2024.08.27 17:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.08.27 17:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BREAKOUT SnR
30 USD в месяц
223%
0
0
USD
1.5K
USD
70
100%
408
80%
2%
1.55
4.17
USD
58%
1:500
