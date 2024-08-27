- 자본
- 축소
트레이드:
420
이익 거래:
335 (79.76%)
손실 거래:
85 (20.24%)
최고의 거래:
219.90 USD
최악의 거래:
-278.20 USD
총 수익:
4 907.26 USD (76 496 pips)
총 손실:
-3 438.21 USD (56 532 pips)
연속 최대 이익:
33 (388.40 USD)
연속 최대 이익:
388.40 USD (33)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
2.35%
최대 입금량:
35.18%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.76
롱(주식매수):
271 (64.52%)
숏(주식차입매도):
149 (35.48%)
수익 요인:
1.43
기대수익:
3.50 USD
평균 이익:
14.65 USD
평균 손실:
-40.45 USD
연속 최대 손실:
5 (-449.18 USD)
연속 최대 손실:
-518.60 USD (3)
월별 성장률:
-29.57%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
21.80 USD
최대한의:
836.70 USD (28.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
58.08% (733.55 USD)
자본금별:
36.52% (431.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|420
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|1.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +219.90 USD
최악의 거래: -278 USD
연속 최대 이익: 33
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +388.40 USD
연속 최대 손실: -449.18 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MonetaMarkets-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
전문가 고문 거래 방법 지지 및 저항에 기반한 오픈 거래 기반, 일일 목표 1 %, 이상적인 자본 $ 1000 오픈 거래 0.10 랏.
문의사항이 있으시면 미투데이 +6282258974682 으로 연락주세요.
리뷰 없음
