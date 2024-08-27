信号部分
信号 / MetaTrader 4 / BREAKOUT SnR
Iyan Sauri

BREAKOUT SnR

Iyan Sauri
0条评论
可靠性
70
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 226%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
410
盈利交易:
330 (80.48%)
亏损交易:
80 (19.51%)
最好交易:
219.90 USD
最差交易:
-278.20 USD
毛利:
4 775.79 USD (69 790 pips)
毛利亏损:
-3 061.87 USD (34 788 pips)
最大连续赢利:
33 (388.40 USD)
最大连续盈利:
388.40 USD (33)
夏普比率:
0.16
交易活动:
2.35%
最大入金加载:
35.18%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
59 分钟
采收率:
2.05
长期交易:
261 (63.66%)
短期交易:
149 (36.34%)
利润因子:
1.56
预期回报:
4.18 USD
平均利润:
14.47 USD
平均损失:
-38.27 USD
最大连续失误:
5 (-449.18 USD)
最大连续亏损:
-518.60 USD (3)
每月增长:
-14.09%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
21.80 USD
最大值:
836.70 USD (28.34%)
相对跌幅:
结余:
58.08% (733.55 USD)
净值:
36.52% (431.60 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 410
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 1.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 35K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +219.90 USD
最差交易: -278 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +388.40 USD
最大连续亏损: -449.18 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MonetaMarkets-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Expert Advisor 交易方法 基于支撑位和阻力位开仓交易，目标每天 1%，理想资金 1000 美元，开仓交易 0.10 手。
如果您有任何问题，请联系我，whatsapp +6282258974682
2025.03.27 10:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.03 11:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.26 15:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.20 12:56
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.23% of days out of 179 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.20 12:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.02 11:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.04 11:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.26 11:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.30 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.27 17:44
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2024.08.27 17:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.08.27 17:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

