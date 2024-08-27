- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
410
盈利交易:
330 (80.48%)
亏损交易:
80 (19.51%)
最好交易:
219.90 USD
最差交易:
-278.20 USD
毛利:
4 775.79 USD (69 790 pips)
毛利亏损:
-3 061.87 USD (34 788 pips)
最大连续赢利:
33 (388.40 USD)
最大连续盈利:
388.40 USD (33)
夏普比率:
0.16
交易活动:
2.35%
最大入金加载:
35.18%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
59 分钟
采收率:
2.05
长期交易:
261 (63.66%)
短期交易:
149 (36.34%)
利润因子:
1.56
预期回报:
4.18 USD
平均利润:
14.47 USD
平均损失:
-38.27 USD
最大连续失误:
5 (-449.18 USD)
最大连续亏损:
-518.60 USD (3)
每月增长:
-14.09%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
21.80 USD
最大值:
836.70 USD (28.34%)
相对跌幅:
结余:
58.08% (733.55 USD)
净值:
36.52% (431.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|410
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|1.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|35K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +219.90 USD
最差交易: -278 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +388.40 USD
最大连续亏损: -449.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MonetaMarkets-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Expert Advisor 交易方法 基于支撑位和阻力位开仓交易，目标每天 1%，理想资金 1000 美元，开仓交易 0.10 手。
如果您有任何问题，请联系我，whatsapp +6282258974682
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
226%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
70
100%
410
80%
2%
1.55
4.18
USD
USD
58%
1:500