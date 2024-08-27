SeñalesSecciones
Iyan Sauri

BREAKOUT SnR

Iyan Sauri
Fiabilidad
70 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 228%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
411
Transacciones Rentables:
331 (80.53%)
Transacciones Irrentables:
80 (19.46%)
Mejor transacción:
219.90 USD
Peor transacción:
-278.20 USD
Beneficio Bruto:
4 783.90 USD (70 607 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 061.87 USD (34 788 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (388.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
388.40 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
2.35%
Carga máxima del depósito:
35.18%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
60 minutos
Factor de Recuperación:
2.06
Transacciones Largas:
262 (63.75%)
Transacciones Cortas:
149 (36.25%)
Factor de Beneficio:
1.56
Beneficio Esperado:
4.19 USD
Beneficio medio:
14.45 USD
Pérdidas medias:
-38.27 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-449.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-518.60 USD (3)
Crecimiento al mes:
-13.54%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
21.80 USD
Máxima:
836.70 USD (28.34%)
Reducción relativa:
De balance:
58.08% (733.55 USD)
De fondos:
36.52% (431.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 411
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 1.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +219.90 USD
Peor transacción: -278 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 33
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +388.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -449.18 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MonetaMarkets-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Expert Advisor método de negociación de base abierta el comercio en el apoyo y la resistencia, el objetivo del 1% por día, el capital ideal de $ 1000 comercio abierto 0,10 lote.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto conmigo whatsapp +6282258974682
2025.03.27 10:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.03 11:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.26 15:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.20 12:56
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.23% of days out of 179 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.20 12:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.02 11:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.04 11:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.26 11:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.30 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.27 17:44
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2024.08.27 17:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.08.27 17:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
