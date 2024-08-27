SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / BREAKOUT SnR
Iyan Sauri

BREAKOUT SnR

Iyan Sauri
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
71 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 158%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
417
Gewinntrades:
332 (79.61%)
Verlusttrades:
85 (20.38%)
Bester Trade:
219.90 USD
Schlechtester Trade:
-278.20 USD
Bruttoprofit:
4 840.85 USD (71 751 pips)
Bruttoverlust:
-3 438.21 USD (56 532 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (388.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
388.40 USD (33)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
2.35%
Max deposit load:
35.18%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.68
Long-Positionen:
268 (64.27%)
Short-Positionen:
149 (35.73%)
Profit-Faktor:
1.41
Mathematische Gewinnerwartung:
3.36 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-40.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-449.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-518.60 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-32.11%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
21.80 USD
Maximaler:
836.70 USD (28.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
58.08% (733.55 USD)
Kapital:
36.52% (431.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 417
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +219.90 USD
Schlechtester Trade: -278 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 33
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +388.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -449.18 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MonetaMarkets-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Expert Advisor Handelsmethode offener Handel auf Basis von Unterstützung & Widerstand, Ziel 1% pro Tag, ideales Kapital $1000 offener Handel 0,10 Lot.
Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte whatsapp +6282258974682
Keine Bewertungen
2025.12.29 09:20
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.28% of days out of 491 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 10:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.03 11:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.26 15:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.20 12:56
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.23% of days out of 179 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.20 12:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.02 11:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.04 11:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.26 11:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.30 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.27 17:44
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2024.08.27 17:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.08.27 17:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
BREAKOUT SnR
30 USD pro Monat
158%
0
0
USD
1.2K
USD
71
100%
417
79%
2%
1.40
3.36
USD
58%
1:500
