Negociações:
411
Negociações com lucro:
331 (80.53%)
Negociações com perda:
80 (19.46%)
Melhor negociação:
219.90 USD
Pior negociação:
-278.20 USD
Lucro bruto:
4 783.90 USD (70 607 pips)
Perda bruta:
-3 061.87 USD (34 788 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (388.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
388.40 USD (33)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
2.35%
Depósito máximo carregado:
35.18%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
60 minutos
Fator de recuperação:
2.06
Negociações longas:
262 (63.75%)
Negociações curtas:
149 (36.25%)
Fator de lucro:
1.56
Valor esperado:
4.19 USD
Lucro médio:
14.45 USD
Perda média:
-38.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-449.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-518.60 USD (3)
Crescimento mensal:
-13.54%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21.80 USD
Máximo:
836.70 USD (28.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
58.08% (733.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.52% (431.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|411
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|1.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|36K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +219.90 USD
Pior negociação: -278 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 33
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +388.40 USD
Máxima perda consecutiva: -449.18 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MonetaMarkets-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Método de negociação Expert Advisor base de comércio aberto em suporte e resistência, meta de 1% por dia, capital ideal $ 1000 comércio aberto 0,10 lote.
Se você tiver alguma dúvida, por favor contacte-me whatsapp +6282258974682
Sem comentários
