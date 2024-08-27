SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / BREAKOUT SnR
Iyan Sauri

BREAKOUT SnR

Iyan Sauri
0 comentários
Confiabilidade
70 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 228%
MonetaMarkets-Live01
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
411
Negociações com lucro:
331 (80.53%)
Negociações com perda:
80 (19.46%)
Melhor negociação:
219.90 USD
Pior negociação:
-278.20 USD
Lucro bruto:
4 783.90 USD (70 607 pips)
Perda bruta:
-3 061.87 USD (34 788 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (388.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
388.40 USD (33)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
2.35%
Depósito máximo carregado:
35.18%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
60 minutos
Fator de recuperação:
2.06
Negociações longas:
262 (63.75%)
Negociações curtas:
149 (36.25%)
Fator de lucro:
1.56
Valor esperado:
4.19 USD
Lucro médio:
14.45 USD
Perda média:
-38.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-449.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-518.60 USD (3)
Crescimento mensal:
-13.54%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21.80 USD
Máximo:
836.70 USD (28.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
58.08% (733.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.52% (431.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 411
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 1.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +219.90 USD
Pior negociação: -278 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 33
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +388.40 USD
Máxima perda consecutiva: -449.18 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MonetaMarkets-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Método de negociação Expert Advisor base de comércio aberto em suporte e resistência, meta de 1% por dia, capital ideal $ 1000 comércio aberto 0,10 lote.
Se você tiver alguma dúvida, por favor contacte-me whatsapp +6282258974682
Sem comentários
2025.03.27 10:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.03 11:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.26 15:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.20 12:56
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.23% of days out of 179 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.20 12:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.02 11:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.04 11:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.26 11:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.30 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.27 17:44
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2024.08.27 17:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.08.27 17:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
