Sinyaller / MetaTrader 4 / ZACK KSKD_8YR TMGM295
Yui Ming Wan

ZACK KSKD_8YR TMGM295

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
100 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 141%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 545
Kârla kapanan işlemler:
4 272 (77.04%)
Zararla kapanan işlemler:
1 273 (22.96%)
En iyi işlem:
2 317.08 USD
En kötü işlem:
-470.22 USD
Brüt kâr:
52 848.16 USD (1 154 941 pips)
Brüt zarar:
-32 942.62 USD (1 114 763 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (64.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 189.17 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
20.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
5.20
Alış işlemleri:
2 743 (49.47%)
Satış işlemleri:
2 802 (50.53%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
3.59 USD
Ortalama kâr:
12.37 USD
Ortalama zarar:
-25.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-2 536.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 800.49 USD (9)
Aylık büyüme:
1.27%
Yıllık tahmin:
15.72%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 831.19 USD (10.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.06% (3 831.19 USD)
Varlığa göre:
82.88% (19 165.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 1369
AUDCAD 1166
NZDUSD 654
GBPNZD 410
EURJPY 383
AUDUSD 292
AUDJPY 204
AUDCHF 195
AUDSGD 168
NZDCAD 166
USDCHF 155
USDCAD 128
USDCNH 95
CHFJPY 63
EURCHF 51
CADCHF 37
AUDNZD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 2.2K
AUDCAD 2.4K
NZDUSD 824
GBPNZD 2.3K
EURJPY 283
AUDUSD 3.7K
AUDJPY 1.3K
AUDCHF 1.3K
AUDSGD 150
NZDCAD 767
USDCHF 3.1K
USDCAD 274
USDCNH 17
CHFJPY 595
EURCHF 475
CADCHF 199
AUDNZD 27
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD -60K
AUDCAD 45K
NZDUSD -5.3K
GBPNZD -15K
EURJPY 17K
AUDUSD 39K
AUDJPY -16K
AUDCHF 11K
AUDSGD 11K
NZDCAD 20K
USDCHF 820
USDCAD -9.3K
USDCNH -917
CHFJPY -22K
EURCHF 14K
CADCHF 13K
AUDNZD 2.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 317.08 USD
En kötü işlem: -470 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +64.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 536.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.15 × 219
Exness-Real18
0.50 × 4
İnceleme yok
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged on the signal account
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 04:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 20:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 14:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 13:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.16 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.16 21:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 16:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 01:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 23:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.