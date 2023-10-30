SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ZACK KSKD_8YR TMGM295
Yui Ming Wan

ZACK KSKD_8YR TMGM295

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
100 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 141%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 542
Bénéfice trades:
4 270 (77.04%)
Perte trades:
1 272 (22.95%)
Meilleure transaction:
2 317.08 USD
Pire transaction:
-470.22 USD
Bénéfice brut:
52 843.06 USD (1 154 499 pips)
Perte brute:
-32 939.31 USD (1 114 274 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (64.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 189.17 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
20.93%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
5.20
Longs trades:
2 740 (49.44%)
Courts trades:
2 802 (50.56%)
Facteur de profit:
1.60
Rendement attendu:
3.59 USD
Bénéfice moyen:
12.38 USD
Perte moyenne:
-25.90 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-2 536.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 800.49 USD (9)
Croissance mensuelle:
1.31%
Prévision annuelle:
15.92%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
3 831.19 USD (10.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.06% (3 831.19 USD)
Par fonds propres:
82.88% (19 165.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 1366
AUDCAD 1166
NZDUSD 654
GBPNZD 410
EURJPY 383
AUDUSD 292
AUDJPY 204
AUDCHF 195
AUDSGD 168
NZDCAD 166
USDCHF 155
USDCAD 128
USDCNH 95
CHFJPY 63
EURCHF 51
CADCHF 37
AUDNZD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 2.2K
AUDCAD 2.4K
NZDUSD 824
GBPNZD 2.3K
EURJPY 283
AUDUSD 3.7K
AUDJPY 1.3K
AUDCHF 1.3K
AUDSGD 150
NZDCAD 767
USDCHF 3.1K
USDCAD 274
USDCNH 17
CHFJPY 595
EURCHF 475
CADCHF 199
AUDNZD 27
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD -60K
AUDCAD 45K
NZDUSD -5.3K
GBPNZD -15K
EURJPY 17K
AUDUSD 39K
AUDJPY -16K
AUDCHF 11K
AUDSGD 11K
NZDCAD 20K
USDCHF 820
USDCAD -9.3K
USDCNH -917
CHFJPY -22K
EURCHF 14K
CADCHF 13K
AUDNZD 2.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 317.08 USD
Pire transaction: -470 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +64.03 USD
Perte consécutive maximale: -2 536.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.15 × 219
Exness-Real18
0.50 × 4
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ZACK KSKD_8YR TMGM295
30 USD par mois
141%
0
0
USD
20K
USD
100
100%
5 542
77%
100%
1.60
3.59
USD
83%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.