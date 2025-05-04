SinyallerBölümler
Yui Ming Wan

JASON RLKS_10YR_1M VT049

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 13%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 231
Kârla kapanan işlemler:
1 000 (81.23%)
Zararla kapanan işlemler:
231 (18.77%)
En iyi işlem:
215.82 USD
En kötü işlem:
-66.81 USD
Brüt kâr:
4 337.34 USD (238 260 pips)
Brüt zarar:
-1 734.25 USD (128 055 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (36.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
280.99 USD (3)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
10.61
Alış işlemleri:
625 (50.77%)
Satış işlemleri:
606 (49.23%)
Kâr faktörü:
2.50
Beklenen getiri:
2.11 USD
Ortalama kâr:
4.34 USD
Ortalama zarar:
-7.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-245.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-245.43 USD (5)
Aylık büyüme:
1.55%
Yıllık tahmin:
22.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
245.43 USD (1.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.19% (245.43 USD)
Varlığa göre:
8.85% (1 782.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD-VIP 305
EURJPY-VIP 290
AUDSGD-VIP 129
AUDCAD-VIP 117
USDSGD-VIP 97
GBPNZD-VIP 96
AUDUSD-VIP 80
AUDCHF-VIP 55
AUDJPY-VIP 40
CADCHF-VIP 12
EURCHF-VIP 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD-VIP 530
EURJPY-VIP 346
AUDSGD-VIP 153
AUDCAD-VIP 227
USDSGD-VIP 390
GBPNZD-VIP 178
AUDUSD-VIP 299
AUDCHF-VIP 212
AUDJPY-VIP 119
CADCHF-VIP 103
EURCHF-VIP 45
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD-VIP 18K
EURJPY-VIP 14K
AUDSGD-VIP 9K
AUDCAD-VIP 8.3K
USDSGD-VIP 15K
GBPNZD-VIP 16K
AUDUSD-VIP 9.8K
AUDCHF-VIP 8.2K
AUDJPY-VIP 6.8K
CADCHF-VIP 3K
EURCHF-VIP 3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +215.82 USD
En kötü işlem: -67 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +36.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -245.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.07.14 01:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.05 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.04 22:30
Share of trading days is too low
2025.05.04 22:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.04 18:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 18:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 18:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.04 18:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.04 18:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
JASON RLKS_10YR_1M VT049
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
20K
USD
21
100%
1 231
81%
100%
2.50
2.11
USD
9%
1:500
