SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FEI RLKS_8YR_1M VT109
Yui Ming Wan

FEI RLKS_8YR_1M VT109

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 22%
VTMarkets-Live 6
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 227
Kârla kapanan işlemler:
995 (81.09%)
Zararla kapanan işlemler:
232 (18.91%)
En iyi işlem:
183.57 USD
En kötü işlem:
-63.10 USD
Brüt kâr:
3 765.74 USD (254 971 pips)
Brüt zarar:
-1 670.26 USD (164 523 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (47.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
222.82 USD (2)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
10.07
Alış işlemleri:
667 (54.36%)
Satış işlemleri:
560 (45.64%)
Kâr faktörü:
2.25
Beklenen getiri:
1.71 USD
Ortalama kâr:
3.78 USD
Ortalama zarar:
-7.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-208.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-208.15 USD (5)
Aylık büyüme:
3.22%
Yıllık tahmin:
39.01%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
208.15 USD (1.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.86% (204.82 USD)
Varlığa göre:
10.04% (1 044.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD-VIP 415
EURJPY-VIP 257
GBPNZD-VIP 223
USDSGD-VIP 89
AUDCAD-VIP 87
EURUSD-VIP 80
AUDUSD-VIP 48
EURCHF-VIP 16
CADCHF-VIP 12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD-VIP 286
EURJPY-VIP 109
GBPNZD-VIP 410
USDSGD-VIP 245
AUDCAD-VIP 169
EURUSD-VIP 447
AUDUSD-VIP 277
EURCHF-VIP 94
CADCHF-VIP 58
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD-VIP 6.6K
EURJPY-VIP -1.8K
GBPNZD-VIP 26K
USDSGD-VIP 14K
AUDCAD-VIP 9K
EURUSD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 15K
EURCHF-VIP 4.7K
CADCHF-VIP 4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +183.57 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +47.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -208.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.07.21 00:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.13 05:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.12 04:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.11 23:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.11 22:45
Share of trading days is too low
2025.05.11 22:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.11 22:45
High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.11 16:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 16:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 16:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.11 16:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.11 16:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FEI RLKS_8YR_1M VT109
Ayda 30 USD
22%
0
0
USD
10K
USD
20
100%
1 227
81%
100%
2.25
1.71
USD
10%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.