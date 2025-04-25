SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TIM RLKS_8YR_1M VT075
Yui Ming Wan

TIM RLKS_8YR_1M VT075

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
VTMarkets-Live 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 576
Kârla kapanan işlemler:
1 279 (81.15%)
Zararla kapanan işlemler:
297 (18.85%)
En iyi işlem:
183.22 USD
En kötü işlem:
-63.08 USD
Brüt kâr:
4 456.50 USD (305 833 pips)
Brüt zarar:
-1 903.90 USD (186 197 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (56.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
222.47 USD (2)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
94.45%
Maks. mevduat yükü:
1.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
76
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
12.26
Alış işlemleri:
835 (52.98%)
Satış işlemleri:
741 (47.02%)
Kâr faktörü:
2.34
Beklenen getiri:
1.62 USD
Ortalama kâr:
3.48 USD
Ortalama zarar:
-6.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-208.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-208.13 USD (5)
Aylık büyüme:
1.73%
Yıllık tahmin:
20.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
208.13 USD (0.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.97% (204.80 USD)
Varlığa göre:
5.10% (1 043.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD-VIP 429
EURJPY-VIP 283
GBPNZD-VIP 226
AUDSGD-VIP 135
NZDUSD-VIP 113
USDSGD-VIP 92
AUDCAD-VIP 91
EURUSD-VIP 85
AUDCHF-VIP 52
AUDUSD-VIP 51
EURCHF-VIP 15
CADCHF-VIP 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD-VIP 282
EURJPY-VIP 126
GBPNZD-VIP 426
AUDSGD-VIP 123
NZDUSD-VIP 126
USDSGD-VIP 256
AUDCAD-VIP 179
EURUSD-VIP 476
AUDCHF-VIP 158
AUDUSD-VIP 291
EURCHF-VIP 84
CADCHF-VIP 26
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD-VIP 9.6K
EURJPY-VIP 417
GBPNZD-VIP 26K
AUDSGD-VIP 9.5K
NZDUSD-VIP 5.9K
USDSGD-VIP 15K
AUDCAD-VIP 9.9K
EURUSD-VIP 15K
AUDCHF-VIP 7.5K
AUDUSD-VIP 16K
EURCHF-VIP 4.6K
CADCHF-VIP 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +183.22 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +56.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -208.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.07.14 01:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 13:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.05 06:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.04 22:30
Share of trading days is too low
2025.05.04 22:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.25 15:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 15:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 15:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.25 15:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.25 15:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
