Yui Ming Wan

STEVE RLKS_8YR_1M VT056

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 358
Kârla kapanan işlemler:
1 100 (81.00%)
Zararla kapanan işlemler:
258 (19.00%)
En iyi işlem:
280.43 USD
En kötü işlem:
-87.89 USD
Brüt kâr:
5 885.19 USD (271 799 pips)
Brüt zarar:
-2 347.03 USD (156 651 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (46.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
368.34 USD (2)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.74%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
10.26
Alış işlemleri:
716 (52.72%)
Satış işlemleri:
642 (47.28%)
Kâr faktörü:
2.51
Beklenen getiri:
2.61 USD
Ortalama kâr:
5.35 USD
Ortalama zarar:
-9.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-344.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-344.77 USD (5)
Aylık büyüme:
3.13%
Yıllık tahmin:
38.03%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
344.77 USD (1.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.64% (344.77 USD)
Varlığa göre:
7.63% (1 542.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD-VIP 369
EURJPY-VIP 288
GBPNZD-VIP 216
AUDCAD-VIP 102
USDSGD-VIP 94
EURUSD-VIP 86
AUDSGD-VIP 61
AUDUSD-VIP 49
NZDUSD-VIP 35
AUDCHF-VIP 25
EURCHF-VIP 18
CADCHF-VIP 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD-VIP 371
EURJPY-VIP 314
GBPNZD-VIP 614
AUDCAD-VIP 308
USDSGD-VIP 373
EURUSD-VIP 748
AUDSGD-VIP 51
AUDUSD-VIP 436
NZDUSD-VIP 37
AUDCHF-VIP 71
EURCHF-VIP 97
CADCHF-VIP 118
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD-VIP 13K
EURJPY-VIP 7.8K
GBPNZD-VIP 24K
AUDCAD-VIP 11K
USDSGD-VIP 13K
EURUSD-VIP 14K
AUDSGD-VIP 4.2K
AUDUSD-VIP 14K
NZDUSD-VIP 2.1K
AUDCHF-VIP 3.4K
EURCHF-VIP 5K
CADCHF-VIP 3.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +280.43 USD
En kötü işlem: -88 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +46.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -344.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 20:25
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 07:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.09 02:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 07:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 05:36
Share of trading days is too low
2025.05.08 05:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.08 04:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 04:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 04:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.08 04:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.08 04:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
STEVE RLKS_8YR_1M VT056
Ayda 30 USD
18%
0
0
USD
21K
USD
21
100%
1 358
81%
100%
2.50
2.61
USD
8%
1:500
