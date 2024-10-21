SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HILL RLKS_10YR_1M TMGM852
Yui Ming Wan

HILL RLKS_10YR_1M TMGM852

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
49 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 45%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 448
Kârla kapanan işlemler:
2 760 (80.04%)
Zararla kapanan işlemler:
688 (19.95%)
En iyi işlem:
437.49 USD
En kötü işlem:
-108.39 USD
Brüt kâr:
12 719.30 USD (712 372 pips)
Brüt zarar:
-6 357.70 USD (533 706 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (61.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
568.50 USD (15)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
10.35
Alış işlemleri:
1 772 (51.39%)
Satış işlemleri:
1 676 (48.61%)
Kâr faktörü:
2.00
Beklenen getiri:
1.85 USD
Ortalama kâr:
4.61 USD
Ortalama zarar:
-9.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-462.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-544.95 USD (7)
Aylık büyüme:
2.48%
Yıllık tahmin:
30.14%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
614.59 USD (3.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.45% (614.59 USD)
Varlığa göre:
17.92% (2 896.42 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 928
GBPAUD 805
AUDSGD 332
AUDCAD 294
USDSGD 248
NZDUSD 190
GBPNZD 171
EURUSD 153
AUDUSD 129
AUDJPY 59
EURCHF 54
CADCHF 43
AUDCHF 42
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 655
GBPAUD 606
AUDSGD 531
AUDCAD 555
USDSGD 697
NZDUSD 235
GBPNZD 306
EURUSD 939
AUDUSD 1K
AUDJPY 148
EURCHF 310
CADCHF 220
AUDCHF 118
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 379
GBPAUD -25K
AUDSGD 16K
AUDCAD 39K
USDSGD 25K
NZDUSD 11K
GBPNZD 20K
EURUSD 16K
AUDUSD 29K
AUDJPY 13K
EURCHF 13K
CADCHF 15K
AUDCHF 6.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +437.49 USD
En kötü işlem: -108 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +61.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -462.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.19 × 172
Exness-Real18
1.67 × 3
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2024.12.30 10:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.24 06:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.21 23:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.21 11:45
Share of trading days is too low
2024.10.21 11:45
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.21 10:44
Share of trading days is too low
2024.10.21 10:44
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.21 08:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.21 08:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.21 08:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.10.21 08:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.21 08:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HILL RLKS_10YR_1M TMGM852
Ayda 30 USD
45%
0
0
USD
16K
USD
49
100%
3 448
80%
100%
2.00
1.85
USD
18%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.