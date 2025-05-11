SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / STEVE_M RLKS_10YR_1M VT069
Yui Ming Wan

STEVE_M RLKS_10YR_1M VT069

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
VTMarkets-Live 4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 141
Kârla kapanan işlemler:
917 (80.36%)
Zararla kapanan işlemler:
224 (19.63%)
En iyi işlem:
356.20 USD
En kötü işlem:
-93.13 USD
Brüt kâr:
4 598.54 USD (220 208 pips)
Brüt zarar:
-2 045.32 USD (132 416 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (59.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
465.85 USD (2)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
6.62
Alış işlemleri:
596 (52.23%)
Satış işlemleri:
545 (47.77%)
Kâr faktörü:
2.25
Beklenen getiri:
2.24 USD
Ortalama kâr:
5.01 USD
Ortalama zarar:
-9.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-385.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-385.49 USD (5)
Aylık büyüme:
1.97%
Yıllık tahmin:
26.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
385.49 USD (1.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.82% (385.49 USD)
Varlığa göre:
8.97% (1 805.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD-VIP 292
EURJPY-VIP 281
AUDSGD-VIP 113
AUDCAD-VIP 106
GBPNZD-VIP 87
USDSGD-VIP 87
AUDUSD-VIP 73
AUDCHF-VIP 45
AUDJPY-VIP 32
EURCHF-VIP 13
CADCHF-VIP 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD-VIP 575
EURJPY-VIP 349
AUDSGD-VIP 137
AUDCAD-VIP 208
GBPNZD-VIP 160
USDSGD-VIP 371
AUDUSD-VIP 291
AUDCHF-VIP 182
AUDJPY-VIP 89
EURCHF-VIP 90
CADCHF-VIP 102
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD-VIP 5.9K
EURJPY-VIP 13K
AUDSGD-VIP 8.2K
AUDCAD-VIP 7.1K
GBPNZD-VIP 14K
USDSGD-VIP 12K
AUDUSD-VIP 8.5K
AUDCHF-VIP 7.1K
AUDJPY-VIP 4.9K
EURCHF-VIP 3.9K
CADCHF-VIP 3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +356.20 USD
En kötü işlem: -93 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +59.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -385.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.07.21 01:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.13 04:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.12 04:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.11 22:45
Share of trading days is too low
2025.05.11 22:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.11 11:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 11:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 11:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.11 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.11 11:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
STEVE_M RLKS_10YR_1M VT069
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
20K
USD
20
100%
1 141
80%
100%
2.24
2.24
USD
9%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.