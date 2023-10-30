- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5 545
Profit Trade:
4 272 (77.04%)
Loss Trade:
1 273 (22.96%)
Best Trade:
2 317.08 USD
Worst Trade:
-470.22 USD
Profitto lordo:
52 848.16 USD (1 154 941 pips)
Perdita lorda:
-32 942.62 USD (1 114 763 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (64.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 189.17 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
20.93%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
5.20
Long Trade:
2 743 (49.47%)
Short Trade:
2 802 (50.53%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
3.59 USD
Profitto medio:
12.37 USD
Perdita media:
-25.88 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-2 536.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 800.49 USD (9)
Crescita mensile:
1.29%
Previsione annuale:
15.72%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 831.19 USD (10.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.06% (3 831.19 USD)
Per equità:
82.88% (19 165.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|1369
|AUDCAD
|1166
|NZDUSD
|654
|GBPNZD
|410
|EURJPY
|383
|AUDUSD
|292
|AUDJPY
|204
|AUDCHF
|195
|AUDSGD
|168
|NZDCAD
|166
|USDCHF
|155
|USDCAD
|128
|USDCNH
|95
|CHFJPY
|63
|EURCHF
|51
|CADCHF
|37
|AUDNZD
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|2.2K
|AUDCAD
|2.4K
|NZDUSD
|824
|GBPNZD
|2.3K
|EURJPY
|283
|AUDUSD
|3.7K
|AUDJPY
|1.3K
|AUDCHF
|1.3K
|AUDSGD
|150
|NZDCAD
|767
|USDCHF
|3.1K
|USDCAD
|274
|USDCNH
|17
|CHFJPY
|595
|EURCHF
|475
|CADCHF
|199
|AUDNZD
|27
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|-60K
|AUDCAD
|45K
|NZDUSD
|-5.3K
|GBPNZD
|-15K
|EURJPY
|17K
|AUDUSD
|39K
|AUDJPY
|-16K
|AUDCHF
|11K
|AUDSGD
|11K
|NZDCAD
|20K
|USDCHF
|820
|USDCAD
|-9.3K
|USDCNH
|-917
|CHFJPY
|-22K
|EURCHF
|14K
|CADCHF
|13K
|AUDNZD
|2.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 317.08 USD
Worst Trade: -470 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +64.03 USD
Massima perdita consecutiva: -2 536.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.15 × 219
|
Exness-Real18
|0.50 × 4
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
141%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
100
100%
5 545
77%
100%
1.60
3.59
USD
USD
83%
1:500