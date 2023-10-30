SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ZACK KSKD_8YR TMGM295
Yui Ming Wan

ZACK KSKD_8YR TMGM295

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
100 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 141%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 545
Profit Trade:
4 272 (77.04%)
Loss Trade:
1 273 (22.96%)
Best Trade:
2 317.08 USD
Worst Trade:
-470.22 USD
Profitto lordo:
52 848.16 USD (1 154 941 pips)
Perdita lorda:
-32 942.62 USD (1 114 763 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (64.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 189.17 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
20.93%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
5.20
Long Trade:
2 743 (49.47%)
Short Trade:
2 802 (50.53%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
3.59 USD
Profitto medio:
12.37 USD
Perdita media:
-25.88 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-2 536.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 800.49 USD (9)
Crescita mensile:
1.29%
Previsione annuale:
15.72%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 831.19 USD (10.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.06% (3 831.19 USD)
Per equità:
82.88% (19 165.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 1369
AUDCAD 1166
NZDUSD 654
GBPNZD 410
EURJPY 383
AUDUSD 292
AUDJPY 204
AUDCHF 195
AUDSGD 168
NZDCAD 166
USDCHF 155
USDCAD 128
USDCNH 95
CHFJPY 63
EURCHF 51
CADCHF 37
AUDNZD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 2.2K
AUDCAD 2.4K
NZDUSD 824
GBPNZD 2.3K
EURJPY 283
AUDUSD 3.7K
AUDJPY 1.3K
AUDCHF 1.3K
AUDSGD 150
NZDCAD 767
USDCHF 3.1K
USDCAD 274
USDCNH 17
CHFJPY 595
EURCHF 475
CADCHF 199
AUDNZD 27
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -60K
AUDCAD 45K
NZDUSD -5.3K
GBPNZD -15K
EURJPY 17K
AUDUSD 39K
AUDJPY -16K
AUDCHF 11K
AUDSGD 11K
NZDCAD 20K
USDCHF 820
USDCAD -9.3K
USDCNH -917
CHFJPY -22K
EURCHF 14K
CADCHF 13K
AUDNZD 2.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 317.08 USD
Worst Trade: -470 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +64.03 USD
Massima perdita consecutiva: -2 536.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.15 × 219
Exness-Real18
0.50 × 4
Non ci sono recensioni
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged on the signal account
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 04:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 20:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 14:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 13:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.16 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.16 21:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 16:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 01:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 23:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.