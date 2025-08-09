Dövizler / SOXX
SOXX: iShares Semiconductor ETF
265.86 USD 1.71 (0.64%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SOXX fiyatı bugün -0.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 263.60 ve Yüksek fiyatı olarak 267.40 aralığında işlem gördü.
iShares Semiconductor ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SOXX haberleri
Günlük aralık
263.60 267.40
Yıllık aralık
148.35 268.98
- Önceki kapanış
- 267.57
- Açılış
- 267.31
- Satış
- 265.86
- Alış
- 266.16
- Düşük
- 263.60
- Yüksek
- 267.40
- Hacim
- 8.108 K
- Günlük değişim
- -0.64%
- Aylık değişim
- 11.39%
- 6 aylık değişim
- 41.88%
- Yıllık değişim
- 15.42%
21 Eylül, Pazar