SOXX: iShares Semiconductor ETF

265.86 USD 1.71 (0.64%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SOXX за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 263.60, а максимальная — 267.40.

Дневной диапазон
263.60 267.40
Годовой диапазон
148.35 268.98
Предыдущее закрытие
267.57
Open
267.31
Bid
265.86
Ask
266.16
Low
263.60
High
267.40
Объем
8.108 K
Дневное изменение
-0.64%
Месячное изменение
11.39%
6-месячное изменение
41.88%
Годовое изменение
15.42%
21 сентября, воскресенье