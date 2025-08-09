KurseKategorien
Währungen / SOXX
SOXX: iShares Semiconductor ETF

265.86 USD 1.71 (0.64%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SOXX hat sich für heute um -0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 263.60 bis zu einem Hoch von 267.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Semiconductor ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
263.60 267.40
Jahresspanne
148.35 268.98
Vorheriger Schlusskurs
267.57
Eröffnung
267.31
Bid
265.86
Ask
266.16
Tief
263.60
Hoch
267.40
Volumen
8.108 K
Tagesänderung
-0.64%
Monatsänderung
11.39%
6-Monatsänderung
41.88%
Jahresänderung
15.42%
21 September, Sonntag