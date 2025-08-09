Währungen / SOXX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SOXX: iShares Semiconductor ETF
265.86 USD 1.71 (0.64%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SOXX hat sich für heute um -0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 263.60 bis zu einem Hoch von 267.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Semiconductor ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOXX News
- The Best Semiconductor ETF to Invest $500 in Right Now
- Is the iShares Semiconductor ETF Worth Investing in for the Long Haul?
- SOXL: Far More Risk Than Reward Since COVID Shock (NYSEARCA:SOXL)
- AMD, Nvidia, and Broadcom Could Help This Unstoppable ETF Turn $250,000 Into $1 Million
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- TSMC stock target lifted at Bernstein on better AI outlook
- Analog Devices: Picking Up Steam, But Beware Of Risks (NASDAQ:ADI)
- The Best ETFs to Invest In Right Now
- SPXU: Drifting In The Right Direction For Now
- AI Growth vs. High Expectations: Where Do NVIDIA ETFs Stand?
- Why Is Aehr Test Systems Stock Surging Tuesday? - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR)
- Homebuilders Vs. Semiconductors
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- Why Is Aehr Test Systems Stock Skyrocketing Monday? - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR)
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- Should You Invest in the iShares Semiconductor ETF (SOXX)?
- SOXQ: Attractive Valuations In The Semiconductor Industry (NASDAQ:SOXQ)
- The Semiconductor Investment Landscape: Demand Will Grow, But Cycles Define The Game (SMH)
- SMHX: A Speculative Buy To Navigate The Semiconductor Industry (NASDAQ:SMHX)
- Will the U.S. be self-sufficient in analog semi?
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Is It Too Late To Buy Technology?
Tagesspanne
263.60 267.40
Jahresspanne
148.35 268.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 267.57
- Eröffnung
- 267.31
- Bid
- 265.86
- Ask
- 266.16
- Tief
- 263.60
- Hoch
- 267.40
- Volumen
- 8.108 K
- Tagesänderung
- -0.64%
- Monatsänderung
- 11.39%
- 6-Monatsänderung
- 41.88%
- Jahresänderung
- 15.42%
21 September, Sonntag