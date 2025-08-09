货币 / SOXX
SOXX: iShares Semiconductor ETF
265.86 USD 1.71 (0.64%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SOXX汇率已更改-0.64%。当日，交易品种以低点263.60和高点267.40进行交易。
关注iShares Semiconductor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SOXX新闻
日范围
263.60 267.40
年范围
148.35 268.98
- 前一天收盘价
- 267.57
- 开盘价
- 267.31
- 卖价
- 265.86
- 买价
- 266.16
- 最低价
- 263.60
- 最高价
- 267.40
- 交易量
- 8.108 K
- 日变化
- -0.64%
- 月变化
- 11.39%
- 6个月变化
- 41.88%
- 年变化
- 15.42%
21 九月, 星期日