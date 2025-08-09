CotationsSections
Devises / SOXX
SOXX: iShares Semiconductor ETF

265.86 USD 1.71 (0.64%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SOXX a changé de -0.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 263.60 et à un maximum de 267.40.

Suivez la dynamique iShares Semiconductor ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
263.60 267.40
Range Annuel
148.35 268.98
Clôture Précédente
267.57
Ouverture
267.31
Bid
265.86
Ask
266.16
Plus Bas
263.60
Plus Haut
267.40
Volume
8.108 K
Changement quotidien
-0.64%
Changement Mensuel
11.39%
Changement à 6 Mois
41.88%
Changement Annuel
15.42%
21 septembre, dimanche