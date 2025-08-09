Devises / SOXX
SOXX: iShares Semiconductor ETF
265.86 USD 1.71 (0.64%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SOXX a changé de -0.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 263.60 et à un maximum de 267.40.
Suivez la dynamique iShares Semiconductor ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
263.60 267.40
Range Annuel
148.35 268.98
- Clôture Précédente
- 267.57
- Ouverture
- 267.31
- Bid
- 265.86
- Ask
- 266.16
- Plus Bas
- 263.60
- Plus Haut
- 267.40
- Volume
- 8.108 K
- Changement quotidien
- -0.64%
- Changement Mensuel
- 11.39%
- Changement à 6 Mois
- 41.88%
- Changement Annuel
- 15.42%
21 septembre, dimanche