SOXX: iShares Semiconductor ETF

265.86 USD 1.71 (0.64%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SOXXの今日の為替レートは、-0.64%変化しました。日中、通貨は1あたり263.60の安値と267.40の高値で取引されました。

iShares Semiconductor ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
263.60 267.40
1年のレンジ
148.35 268.98
以前の終値
267.57
始値
267.31
買値
265.86
買値
266.16
安値
263.60
高値
267.40
出来高
8.108 K
1日の変化
-0.64%
1ヶ月の変化
11.39%
6ヶ月の変化
41.88%
1年の変化
15.42%
