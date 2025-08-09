通貨 / SOXX
SOXX: iShares Semiconductor ETF
265.86 USD 1.71 (0.64%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SOXXの今日の為替レートは、-0.64%変化しました。日中、通貨は1あたり263.60の安値と267.40の高値で取引されました。
iShares Semiconductor ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
263.60 267.40
1年のレンジ
148.35 268.98
- 以前の終値
- 267.57
- 始値
- 267.31
- 買値
- 265.86
- 買値
- 266.16
- 安値
- 263.60
- 高値
- 267.40
- 出来高
- 8.108 K
- 1日の変化
- -0.64%
- 1ヶ月の変化
- 11.39%
- 6ヶ月の変化
- 41.88%
- 1年の変化
- 15.42%
21 9月, 日曜日