시세섹션
통화 / SOXX
주식로 돌아가기

SOXX: iShares Semiconductor ETF

265.86 USD 1.71 (0.64%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SOXX 환율이 오늘 -0.64%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 263.60이고 고가는 267.40이었습니다.

iShares Semiconductor ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SOXX News

일일 변동 비율
263.60 267.40
년간 변동
148.35 268.98
이전 종가
267.57
시가
267.31
Bid
265.86
Ask
266.16
저가
263.60
고가
267.40
볼륨
8.108 K
일일 변동
-0.64%
월 변동
11.39%
6개월 변동
41.88%
년간 변동율
15.42%
21 9월, 일요일