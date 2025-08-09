통화 / SOXX
SOXX: iShares Semiconductor ETF
265.86 USD 1.71 (0.64%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SOXX 환율이 오늘 -0.64%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 263.60이고 고가는 267.40이었습니다.
iShares Semiconductor ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
263.60 267.40
년간 변동
148.35 268.98
- 이전 종가
- 267.57
- 시가
- 267.31
- Bid
- 265.86
- Ask
- 266.16
- 저가
- 263.60
- 고가
- 267.40
- 볼륨
- 8.108 K
- 일일 변동
- -0.64%
- 월 변동
- 11.39%
- 6개월 변동
- 41.88%
- 년간 변동율
- 15.42%
21 9월, 일요일