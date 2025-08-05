Dövizler / NVT
NVT: nVent Electric plc
99.026 USD 0.406 (0.41%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NVT fiyatı bugün 0.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 97.480 ve Yüksek fiyatı olarak 99.270 aralığında işlem gördü.
nVent Electric plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVT haberleri
Günlük aralık
97.480 99.270
Yıllık aralık
78.030 99.445
- Önceki kapanış
- 98.620
- Açılış
- 99.020
- Satış
- 99.026
- Alış
- 99.056
- Düşük
- 97.480
- Yüksek
- 99.270
- Hacim
- 3.921 K
- Günlük değişim
- 0.41%
- Aylık değişim
- 11.58%
- 6 aylık değişim
- 24.88%
- Yıllık değişim
- 24.88%
21 Eylül, Pazar