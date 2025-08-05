КотировкиРазделы
Валюты / NVT
Назад в Рынок акций США

NVT: nVent Electric plc

96.160 USD 0.190 (0.20%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NVT за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 94.550, а максимальная — 97.120.

Следите за динамикой nVent Electric plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости NVT

Дневной диапазон
94.550 97.120
Годовой диапазон
78.030 97.520
Предыдущее закрытие
96.350
Open
96.625
Bid
96.160
Ask
96.190
Low
94.550
High
97.120
Объем
2.955 K
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
8.35%
6-месячное изменение
21.26%
Годовое изменение
21.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.