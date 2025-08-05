Валюты / NVT
NVT: nVent Electric plc
96.160 USD 0.190 (0.20%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NVT за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 94.550, а максимальная — 97.120.
Следите за динамикой nVent Electric plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
94.550 97.120
Годовой диапазон
78.030 97.520
- Предыдущее закрытие
- 96.350
- Open
- 96.625
- Bid
- 96.160
- Ask
- 96.190
- Low
- 94.550
- High
- 97.120
- Объем
- 2.955 K
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- 8.35%
- 6-месячное изменение
- 21.26%
- Годовое изменение
- 21.26%
