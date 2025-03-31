FiyatlarBölümler
Dövizler / IGT
Geri dön - Hisse senetleri

IGT: International Game Technology

16.30 USD 0.49 (3.10%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IGT fiyatı bugün 3.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.66 ve Yüksek fiyatı olarak 17.04 aralığında işlem gördü.

International Game Technology hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • D1
  • W1
  • MN

IGT haberleri

Günlük aralık
15.66 17.04
Yıllık aralık
13.81 23.44
Önceki kapanış
15.81
Açılış
15.79
Satış
16.30
Alış
16.60
Düşük
15.66
Yüksek
17.04
Hacim
6.338 K
Günlük değişim
3.10%
Aylık değişim
3.23%
6 aylık değişim
-2.40%
Yıllık değişim
-30.40%
21 Eylül, Pazar