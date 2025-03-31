通貨 / IGT
IGT: International Game Technology
16.30 USD 0.49 (3.10%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IGTの今日の為替レートは、3.10%変化しました。日中、通貨は1あたり15.66の安値と17.04の高値で取引されました。
International Game Technologyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
15.66 17.04
1年のレンジ
13.81 23.44
- 以前の終値
- 15.81
- 始値
- 15.79
- 買値
- 16.30
- 買値
- 16.60
- 安値
- 15.66
- 高値
- 17.04
- 出来高
- 6.338 K
- 1日の変化
- 3.10%
- 1ヶ月の変化
- 3.23%
- 6ヶ月の変化
- -2.40%
- 1年の変化
- -30.40%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K