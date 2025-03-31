Währungen / IGT
IGT: International Game Technology
16.30 USD 0.49 (3.10%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IGT hat sich für heute um 3.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.66 bis zu einem Hoch von 17.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die International Game Technology-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
15.66 17.04
Jahresspanne
13.81 23.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.81
- Eröffnung
- 15.79
- Bid
- 16.30
- Ask
- 16.60
- Tief
- 15.66
- Hoch
- 17.04
- Volumen
- 6.338 K
- Tagesänderung
- 3.10%
- Monatsänderung
- 3.23%
- 6-Monatsänderung
- -2.40%
- Jahresänderung
- -30.40%
