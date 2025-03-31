KurseKategorien
IGT: International Game Technology

16.30 USD 0.49 (3.10%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IGT hat sich für heute um 3.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.66 bis zu einem Hoch von 17.04 gehandelt.

Tagesspanne
15.66 17.04
Jahresspanne
13.81 23.44
Vorheriger Schlusskurs
15.81
Eröffnung
15.79
Bid
16.30
Ask
16.60
Tief
15.66
Hoch
17.04
Volumen
6.338 K
Tagesänderung
3.10%
Monatsänderung
3.23%
6-Monatsänderung
-2.40%
Jahresänderung
-30.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K