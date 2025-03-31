Валюты / IGT
IGT: International Game Technology
16.30 USD 0.49 (3.10%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IGT за сегодня изменился на 3.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.66, а максимальная — 17.04.
Следите за динамикой International Game Technology. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IGT
Дневной диапазон
15.66 17.04
Годовой диапазон
13.81 23.44
- Предыдущее закрытие
- 15.81
- Open
- 15.79
- Bid
- 16.30
- Ask
- 16.60
- Low
- 15.66
- High
- 17.04
- Объем
- 6.338 K
- Дневное изменение
- 3.10%
- Месячное изменение
- 3.23%
- 6-месячное изменение
- -2.40%
- Годовое изменение
- -30.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.