Dövizler / AJG
AJG: Arthur J. Gallagher & Co
299.50 USD 2.93 (0.99%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AJG fiyatı bugün 0.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 296.43 ve Yüksek fiyatı olarak 301.20 aralığında işlem gördü.
Arthur J. Gallagher & Co hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
AJG haberleri
Günlük aralık
296.43 301.20
Yıllık aralık
275.56 351.22
- Önceki kapanış
- 296.57
- Açılış
- 298.58
- Satış
- 299.50
- Alış
- 299.80
- Düşük
- 296.43
- Yüksek
- 301.20
- Hacim
- 3.443 K
- Günlük değişim
- 0.99%
- Aylık değişim
- -1.23%
- 6 aylık değişim
- -13.19%
- Yıllık değişim
- 6.22%
21 Eylül, Pazar