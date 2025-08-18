FiyatlarBölümler
Dövizler / AJG
Geri dön - Hisse senetleri

AJG: Arthur J. Gallagher & Co

299.50 USD 2.93 (0.99%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AJG fiyatı bugün 0.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 296.43 ve Yüksek fiyatı olarak 301.20 aralığında işlem gördü.

Arthur J. Gallagher & Co hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AJG haberleri

Günlük aralık
296.43 301.20
Yıllık aralık
275.56 351.22
Önceki kapanış
296.57
Açılış
298.58
Satış
299.50
Alış
299.80
Düşük
296.43
Yüksek
301.20
Hacim
3.443 K
Günlük değişim
0.99%
Aylık değişim
-1.23%
6 aylık değişim
-13.19%
Yıllık değişim
6.22%
21 Eylül, Pazar