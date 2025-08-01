通貨 / AJG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AJG: Arthur J. Gallagher & Co
296.57 USD 3.90 (1.33%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AJGの今日の為替レートは、1.33%変化しました。日中、通貨は1あたり291.30の安値と297.02の高値で取引されました。
Arthur J. Gallagher & Coダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AJG News
- Arthur J. Gallagher & Co. - Special Call
- ウェルズ・ファーゴがライアン・スペシャルティ・グループの格付けを「オーバーウェイト」に引き上げ
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- アーサー・J・ギャラガーのCFOハウェル、89万9千ドル相当の株式を売却
- Arthur J. Gallagher CFO Howell sells $899k in stock
- Zacks Industry Outlook Highlights Brown and Brown, Marsh & McLennan, Arthur J. Gallagher and Willis Towers Watson Public
- 4 Insurance Brokerage Stocks to Watch Amid Increased Digitalization
- Arthur J. Gallagher acquires Bremer Insurance Agencies
- Is the Options Market Predicting a Spike in Arthur J. Gallagher Stock?
- How Brown & Brown's Wholesale Brokerage Fuels Growth Momentum?
- How Is Willis Towers' Risk & Broking Division Powering Growth Momentum?
- How Does the Brokerage Segment Shape Arthur J. Gallagher's Success?
- Goldman Sachs reinstates Arthur J. Gallagher stock with Buy rating after acquisition
- Willis Towers Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Arthur J. Gallagher Trades Below 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Brown & Brown Trades Below 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Gallagher completes acquisition of AssuredPartners
- This Akamai Technologies Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Akamai Technologies (NASDAQ:AKAM), Arthur J. Gallagher (NYSE:AJG)
- Top Stock Reports for JPMorgan Chase, Chevron & Shopify
- Janus Henderson Global Sustainable Equity (ADR) Managed Account Q2 2025 Commentary
- Stock Picks From Seeking Alpha's July 2025 New Analysts
- Gallagher (AJG) Q2 Revenue Rises 15%
- Arthur J. Gallagher Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Up Y/Y
1日のレンジ
291.30 297.02
1年のレンジ
275.56 351.22
- 以前の終値
- 292.67
- 始値
- 294.08
- 買値
- 296.57
- 買値
- 296.87
- 安値
- 291.30
- 高値
- 297.02
- 出来高
- 2.649 K
- 1日の変化
- 1.33%
- 1ヶ月の変化
- -2.20%
- 6ヶ月の変化
- -14.04%
- 1年の変化
- 5.18%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B