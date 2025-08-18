Devises / AJG
AJG: Arthur J. Gallagher & Co
299.50 USD 2.93 (0.99%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AJG a changé de 0.99% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 296.43 et à un maximum de 301.20.
Suivez la dynamique Arthur J. Gallagher & Co. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AJG Nouvelles
Range quotidien
296.43 301.20
Range Annuel
275.56 351.22
- Clôture Précédente
- 296.57
- Ouverture
- 298.58
- Bid
- 299.50
- Ask
- 299.80
- Plus Bas
- 296.43
- Plus Haut
- 301.20
- Volume
- 3.443 K
- Changement quotidien
- 0.99%
- Changement Mensuel
- -1.23%
- Changement à 6 Mois
- -13.19%
- Changement Annuel
- 6.22%
20 septembre, samedi