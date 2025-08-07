Währungen / AJG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AJG: Arthur J. Gallagher & Co
296.57 USD 3.90 (1.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AJG hat sich für heute um 1.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 291.30 bis zu einem Hoch von 297.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Arthur J. Gallagher & Co-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AJG News
- Arthur J. Gallagher price target lowered to $365 at Wells Fargo
- Goldman Sachs hebt Kursziel für Arthur J. Gallagher auf 347 US-Dollar an
- Arthur J. Gallagher stock price target raised to $347 by Goldman Sachs
- Arthur J. Gallagher & Co. - Special Call
- Wells Fargo stuft Aktie der Ryan Specialty Group auf "Overweight" hoch
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- CFO von Arthur J. Gallagher veräußert Aktienpaket im Wert von fast 900.000 US-Dollar
- Arthur J. Gallagher CFO Howell sells $899k in stock
- Zacks Industry Outlook Highlights Brown and Brown, Marsh & McLennan, Arthur J. Gallagher and Willis Towers Watson Public
- 4 Insurance Brokerage Stocks to Watch Amid Increased Digitalization
- Arthur J. Gallagher acquires Bremer Insurance Agencies
- Is the Options Market Predicting a Spike in Arthur J. Gallagher Stock?
- How Brown & Brown's Wholesale Brokerage Fuels Growth Momentum?
- How Is Willis Towers' Risk & Broking Division Powering Growth Momentum?
- How Does the Brokerage Segment Shape Arthur J. Gallagher's Success?
- Goldman Sachs reinstates Arthur J. Gallagher stock with Buy rating after acquisition
- Willis Towers Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Arthur J. Gallagher Trades Below 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Brown & Brown Trades Below 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Gallagher completes acquisition of AssuredPartners
- This Akamai Technologies Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Akamai Technologies (NASDAQ:AKAM), Arthur J. Gallagher (NYSE:AJG)
- Top Stock Reports for JPMorgan Chase, Chevron & Shopify
- Janus Henderson Global Sustainable Equity (ADR) Managed Account Q2 2025 Commentary
Tagesspanne
291.30 297.02
Jahresspanne
275.56 351.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 292.67
- Eröffnung
- 294.08
- Bid
- 296.57
- Ask
- 296.87
- Tief
- 291.30
- Hoch
- 297.02
- Volumen
- 2.649 K
- Tagesänderung
- 1.33%
- Monatsänderung
- -2.20%
- 6-Monatsänderung
- -14.04%
- Jahresänderung
- 5.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K