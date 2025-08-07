KurseKategorien
Währungen / AJG
AJG: Arthur J. Gallagher & Co

296.57 USD 3.90 (1.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AJG hat sich für heute um 1.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 291.30 bis zu einem Hoch von 297.02 gehandelt.

Verfolgen Sie die Arthur J. Gallagher & Co-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
291.30 297.02
Jahresspanne
275.56 351.22
Vorheriger Schlusskurs
292.67
Eröffnung
294.08
Bid
296.57
Ask
296.87
Tief
291.30
Hoch
297.02
Volumen
2.649 K
Tagesänderung
1.33%
Monatsänderung
-2.20%
6-Monatsänderung
-14.04%
Jahresänderung
5.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K