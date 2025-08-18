통화 / AJG
AJG: Arthur J. Gallagher & Co
299.50 USD 2.93 (0.99%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AJG 환율이 오늘 0.99%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 296.43이고 고가는 301.20이었습니다.
Arthur J. Gallagher & Co 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
AJG News
- AJG Stock Trades at a Discount: Time to Invest or Hold Off?
- 아서 J. 갤러거 목표 주가, UBS에서 329달러로 상향 조정
- Arthur J. Gallagher price target raised to $329 from $322 at UBS
- 아서 J. 갤러거 목표 주가, Wells Fargo에서 $365로 하향 조정
- Arthur J. Gallagher price target lowered to $365 at Wells Fargo
- 골드만삭스, Arthur J. Gallagher 목표 주가 347달러로 상향
- Arthur J. Gallagher stock price target raised to $347 by Goldman Sachs
- Arthur J. Gallagher & Co. - Special Call
- 라이언 스페셜티 그룹, 웰스 파고에서 ’비중확대’로 등급 상향
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- 아서 J. 갤러거 CFO Howell, 11억 원 상당 주식 매각
- Arthur J. Gallagher CFO Howell sells $899k in stock
- Zacks Industry Outlook Highlights Brown and Brown, Marsh & McLennan, Arthur J. Gallagher and Willis Towers Watson Public
- 4 Insurance Brokerage Stocks to Watch Amid Increased Digitalization
- Arthur J. Gallagher acquires Bremer Insurance Agencies
- Is the Options Market Predicting a Spike in Arthur J. Gallagher Stock?
- How Brown & Brown's Wholesale Brokerage Fuels Growth Momentum?
- How Is Willis Towers' Risk & Broking Division Powering Growth Momentum?
- How Does the Brokerage Segment Shape Arthur J. Gallagher's Success?
- Goldman Sachs reinstates Arthur J. Gallagher stock with Buy rating after acquisition
- Willis Towers Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Arthur J. Gallagher Trades Below 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Brown & Brown Trades Below 50-Day SMA: How to Play the Stock?
일일 변동 비율
296.43 301.20
년간 변동
275.56 351.22
- 이전 종가
- 296.57
- 시가
- 298.58
- Bid
- 299.50
- Ask
- 299.80
- 저가
- 296.43
- 고가
- 301.20
- 볼륨
- 3.443 K
- 일일 변동
- 0.99%
- 월 변동
- -1.23%
- 6개월 변동
- -13.19%
- 년간 변동율
- 6.22%
