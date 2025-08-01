КотировкиРазделы
Валюты / AJG
Назад в Рынок акций США

AJG: Arthur J. Gallagher & Co

291.46 USD 2.18 (0.75%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AJG за сегодня изменился на 0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 285.80, а максимальная — 292.75.

Следите за динамикой Arthur J. Gallagher & Co. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AJG

Дневной диапазон
285.80 292.75
Годовой диапазон
275.56 351.22
Предыдущее закрытие
289.28
Open
290.50
Bid
291.46
Ask
291.76
Low
285.80
High
292.75
Объем
2.013 K
Дневное изменение
0.75%
Месячное изменение
-3.88%
6-месячное изменение
-15.52%
Годовое изменение
3.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.