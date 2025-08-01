Валюты / AJG
AJG: Arthur J. Gallagher & Co
291.46 USD 2.18 (0.75%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AJG за сегодня изменился на 0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 285.80, а максимальная — 292.75.
Следите за динамикой Arthur J. Gallagher & Co. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
285.80 292.75
Годовой диапазон
275.56 351.22
- Предыдущее закрытие
- 289.28
- Open
- 290.50
- Bid
- 291.46
- Ask
- 291.76
- Low
- 285.80
- High
- 292.75
- Объем
- 2.013 K
- Дневное изменение
- 0.75%
- Месячное изменение
- -3.88%
- 6-месячное изменение
- -15.52%
- Годовое изменение
- 3.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.