Dövizler / US30
US30: US Wall Street 30 Index
46301.20 USD 104.50 (0.23%)
Sektör: Endeks Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
US30 fiyatı bugün 0.23% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 46048.50 USD ve Yüksek fiyatı olarak 46389.70 USD aralığında işlem gördü.
ABD Wall Street 30 endeksi hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, ABD doları fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
US30 haberleri
- Charles Dow bu piyasayı ’boğa tuzağı’ olarak tanımlardı diyor bu analist
- Wall Street’teki boğa piyasası "sağlam" ancak "çok fazla iyimserlik" fiyatlanıyor - UBS
- TSX vadeli işlemleri, endeksin yeni rekor kapanışının ardından hafif düştü
Günlük aralık
46048.50 46389.70
Yıllık aralık
36424.90 46389.70
- Önceki kapanış
- 46196.70
- Açılış
- 46209.50
- Satış
- 46301.20
- Alış
- 46301.50
- Düşük
- 46048.50
- Yüksek
- 46389.70
- Hacim
- 125.073 K
- Günlük değişim
- 0.23%
- Aylık değişim
- 1.59%
- 6 aylık değişim
- 5.72%
- Yıllık değişim
- 11.44%
21 Eylül, Pazar