Dövizler / US30
US30: US Wall Street 30 Index

46301.20 USD 104.50 (0.23%)
Sektör: Endeks Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

US30 fiyatı bugün 0.23% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 46048.50 USD ve Yüksek fiyatı olarak 46389.70 USD aralığında işlem gördü.

ABD Wall Street 30 endeksi hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, ABD doları fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
46048.50 46389.70
Yıllık aralık
36424.90 46389.70
Önceki kapanış
46196.70
Açılış
46209.50
Satış
46301.20
Alış
46301.50
Düşük
46048.50
Yüksek
46389.70
Hacim
125.073 K
Günlük değişim
0.23%
Aylık değişim
1.59%
6 aylık değişim
5.72%
Yıllık değişim
11.44%
21 Eylül, Pazar